Fonte: IPA Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono recati alla tradizionale recita della figlia Ginevra. Insieme, ma distanti, il giornalista è “rapito” proprio dalla figura della sua ex, che negli ultimi giorni ha contratto l’influenza. Non c’è stata alcuna interazione, non si sono avvicinati, sono rimasti sempre lontani: segno che ormai sono andati avanti, dopo lo scandalo sui fuorionda che ha coinvolto Giambruno a Mediaset e che li ha portati a separare le strade.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno alla recita di Ginevra

Quando il Presidente del Consiglio aveva annunciato la rottura da Andrea Giambruno, era stata molto chiara sul futuro del loro legame: Ginevra al primo posto, la figlia nata il 16 settembre 2016. Così, alla recita, sono stati sorpresi insieme da Dagospia: l’ex coppia è stata immortalata a pochi passi di distanza, con Giambruno che non si è risparmiato, guardando spesso proprio l’ex compagna, con le braccia incrociate, a mo’ di difesa: un gesto che non è passato inosservato.

Un momento di famiglia, che la Meloni ha sempre cercato di mettere al primo posto, nonostante gli impegni lavorativi piuttosto intensi. I fuorionda di Striscia la Notizia, che sono stati registrati nella trasmissione Diario del Giorno, condotta ai tempi da Giambruno, hanno causato un vero e proprio “terremoto” nella loro relazione. La natura dei filmati ha costretto la Meloni a correre ai ripari, annunciando il 20 ottobre 2023 sui social la fine della loro storia d’amore. Solamente pochi giorni prima, Giambruno aveva parlato delle presunte nozze. Negli scatti di Dagospia, non si può non notare il giornalista che osserva spesso la sua ex. “La scrutava pensieroso: malinconia? Rimpianto? Livore? Ah, meglio non saperlo”, recita il portale.

Dopo i fuorionda Andrea Giambruno ha perso tutto

Ed è stato il settimanale Nuovo a raccogliere informazioni e confessioni di Andrea Giambruno, riportate da un collega. Dopo quanto successo, ha “perso tutto”, di fatto. È proprio così: la conduzione del Diario del Giorno, il suo rapporto con Giorgia Meloni, che è durato quasi 10 anni dal loro primo incontro avvenuto nel 2014. Un colpo di fulmine, il loro, finito in un giorno, sebbene gli anni insieme non siano stati cancellati. Soprattutto per amore di Ginevra, la figlia che hanno avuto insieme.

Questa la dichiarazione di un collega di Giambruno a riguardo: “Per quei fuorionda ha perso tutto. Non solo la conduzione, ma anche la reputazione e, soprattutto, il rapporto con Giorgia Meloni. Lei, presidente del Consiglio, anche in virtù del ruolo istituzionale che ricopre, lo ha scaricato su due piedi. E per lui questo è il vero colpo al cuore”. In effetti, dopo i fuorionda a Striscia, l’annuncio della rottura è arrivato abbastanza in fretta, anche per contenere eventuali danni di immagine.

È circolata poi un’ipotesi – mai confermata – ovvero la possibilità di una causa di Giambruno a Mediaset, in particolare per “violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa”. In ogni caso, il giornalista sta preferendo una strada più riservata: ha lasciato la conduzione di Diario del Giorno, ma continua a lavorare dietro le quinte, rimanendo ai margini. Molti colleghi descrivono il suo atteggiamento con: “Così riservato da non essere più lui”.