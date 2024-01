Fonte: IPA Andrea Giambruno

Andrea Giambruno non fa causa a Mediaset. È quanto si apprende dalla nota del suo avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che è intervenuta a mezzo stampa per specificare che non ne ha mai avuta nemmeno l’intenzione. Una rettifica dovuta dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, lanciate da La Stampa e riprese dai principali quotidiani.

Andrea Giambruno non fa causa a Mediaset: le parole dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace

Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, è stato al centro delle polemiche dopo i fuorionda condivisi da Striscia La Notizia: dopo la rottura pubblica – il Presidente del Consiglio ha ufficializzato l’addio con una dichiarazione sui social – si è allontanato dalla scena pubblica, lasciando la conduzione di Diario del Giorno e lavorando dietro le quinte. Il quotidiano La Stampa ha condiviso nelle scorse settimane l’intenzione di Giambruno di fare causa a Mediaset per quanto avvenuto.

Intenzione, però, che Giambruno non ha mai avuto. È stata infatti pubblicata una rettifica su ordine di Annamaria Bernardini De Pace, l’avvocato di Giambruno. “Con sconcertante dovizia di particolari, è stato raccontato che Andrea Giambruno, lunedì 4 dicembre 2023, in occasione di un pranzo a Roma, presso ‘L’Osteria del Sostegno’ avrebbe affermato, davanti a ‘una decina di persone’, di volere fare causa a Mediaset e di avere già discusso con il proprio avvocato una strategia vincente per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della diffusione dei fuorionda di Striscia la Notizia“.

E ha aggiunto: “Sarebbe bastato, infatti, interpellare i proprietari del locale citato, per scoprire che il lunedì è giorno di chiusura. E infatti lunedì 4 dicembre 2023 il locale era regolarmente chiuso. (…) Già questo è sufficiente a destituire di fondamento l’intera narrazione, totalmente inventata”. D’altra parte, invece, La Stampa ha confermato ogni passaggio dell’articolo, ammettendo l’errore della data (che è stata modificata il giorno stesso).

Le parole di Andrea Giambruno

“Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro”, queste sono state le parole di Giambruno riportate sulla presunta causa a Mediaset. Dopo la notizia, è stato interpellato da Repubblica, dove ha riferito: “Non ho niente da dire, nulla da aggiungere”. L’ex compagno di Giorgia Meloni vorrebbe, in realtà, tornare alla conduzione (e non fare causa).

Questa volta ad aver lanciato l’indiscrezione è stato Il Fatto Quotidiano, riportando il forte desiderio del conduttore e giornalista. “Voglio condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto“. Sempre secondo il rumor, Pier Silvio Berlusconi sarebbe al corrente della richiesta, ma per il momento sembrerebbe un’operazione non facile, considerando che gli accadimenti, alla fine, sono ancora troppo recenti.

Intanto, Giambruno sta recuperando parte del rapporto con Giorgia Meloni. Durante il Natale, per amore della figlia Ginevra, il Presidente del Consiglio ha scelto di trascorrere il giorno di festa a casa degli ex suoceri a Milano, e avrebbe soggiornato in hotel, per poi rientrare nel pomeriggio del 25 dicembre a Roma con la figlia. Riporta Repubblica: “I contatti tra Meloni e Giambruno sembrano essersi intensificati. (…) I due sono stati visti in più occasioni di nuovo insieme in buoni rapporti per la figlia Ginevra”.