Giorgia Meloni è una vera apripista. Dopo essere diventata la prima donna a capo del Governo italiano, oggi diventa il primo presidente single. È finita la storia d’amore con Andrea Giambruno, il giornalista al suo fianco da quasi dieci anni, padre della figlia Ginevra. L’annuncio, intimo e sincero, è stato dato dalla stessa Meloni. Senza comunicati ufficiali né galateo istituzionale, ma con un post sui social.

Giorgia Meloni, l’addio a Giambruno

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui” scrive la premier Giorgia Meloni sotto un felice ritratto di famiglia che la mostra sorridente assieme all’ormai ex compagno e alla figlia Ginevra. “Lo ringrazio per tutti gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

L’annuncio non lascia possibilità di redenzione, ma Meloni si mostra benevola nei confronti del fidanzato combinaguai: “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.

Infine, immancabile, il presidente lancia una frecciatina a tutti coloro che, negli ultimi tempi, hanno remato contro la sua relazione: “Ps. Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che, per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. Magari da single avrà più tempo per ripassare la geografia fisica.

La gaffe che ha fatto traboccare il vaso

Andrea Giambruno è un veterano delle figuracce in tv. Negli ultimi tempi, il first gentleman di scivoloni ne ha fatti parecchi, ma l’ultimo è stato il più grave di tutti. Il giornalista dal mitico ciuffo è stato mostrato da Striscia la notizia durante un fuori onda, intento a ravanare impunemente sul cavallo dei pantaloni, dire parolacce, prendere in giro i colleghi e, soprattutto, rivolgersi in modo ben poco galante alla collega Viviana Guglielmi.

Giorgia Meloni lo ha sempre difeso, sopportando pazientemente che il suo ruolo politico fosse messo in ridicolo dalle controverse dichiarazioni del compagno. Dopo esser stata umiliata dai suoi atteggiamenti spudoratamente maschilisti e molesti, però, la premier ha detto basta e ha recapitato il benservito all’indifendibile compagno.

Com’è nato (e finito) l’amore tra Meloni e Giambruno

Era il 2014, circa 9 anni fa, quando Giorgia Meloni fu invitata come ospite in una trasmissione Mediaset di cui Andrea Giambruno era autore. Dietro le quinte, scattò il colpo di fulmine: “Di lei mi colpì oltre l’aspetto fisico, l’intelligenza e avevo sentito che Giorgia era diversa da come poteva apparire. Ha una femminilità con una sua parte fragile, è un essere umano con una propria sensibilità, una propria dolcezza. Non è un robot”, aveva raccontato lui al Corriere della Sera.

Poi è iniziato il corteggiamento, serratissimo, che fece infine capitolare la futura premier. Dalla relazione, un paio di anni dopo, è nata Ginevra, oggi 7 anni, di cui Giambruno è un amorevole padre. Ruolo che continuerà a ricoprire, ma senza esser più il compagno di Giorgia e senza alcuna possibilità, un giorno, di diventarne il marito.