﻿Andrea Giambruno: “Giorgia Meloni? La persona più importante della mia vita”

Fonte: IPA Andrea Giambruno e Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è tornato in pubblico e ha condiviso un messaggio d’amore per la premier Giorgia Meloni. Ironia della sorte proprio il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Sono passati circa quattro mesi da quando la coppia è scoppiata – anche se a detta di qualcuno i due si frequenterebbero ancora di nascosto – ma il giornalista continua ad elogiare la sua ex, dalla quale ha avuto la figlia Ginevra nel 2016.

Andrea Giambruno: il messaggio per Giorgia Meloni a San Valentino

Parlando nel corso della presentazione a Roma, al Teatro Manzoni, del nuovo libro di Candida Morvillo, Andrea Giambruno si è lasciato andare a dolci parole per la Meloni: “In maniera molto semplice: per me Giorgia è stata, è e sarà la persona più importante della mia vita, e questo prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme”.

“Lo sarà sempre perché per me è una persona fantastica. È stata, è e sarà sempre la persona più importante per me”, ha aggiunto Giambruno che dopo i fuorionda di Striscia la notizia non conduce più Diario del giorno su Rete4 ma continua a lavorare dietro le quinte del programma. E poi ancora sulla bambina avuta da Giorgia Meloni: “Io un bravo papà? Non per merito mio, spero che prenda dalla madre”.

Durante l’incontro, che fa parte della rassegna ‘Scrittori in Scena’, Andrea Giambruno ha voluto rimarcare: “Nel momento in cui riesci ad impartire ai figli determinati valori, vanno poi lasciati andare. Nel momento in cui sei un esempio per loro e gli hai spiegato ciò che è bene e ci che è male, poi devono essere lasciati liberi di andare. Io credo che la mela non caschi mai troppo lontana dall’albero.

E sulle sue esperienze sentimentali il giornalista ha spiegato che “credo di aver vissuto gli amori come tutti, categorizzare le situazioni è sempre sbagliato. Sono gli stessi amori che penso di insegnare a mia figlia, quell’educazione sentimentale e sessuale che tutti hanno vissuto. Le esperienze vanno fatte. Non sono preoccupato per l’educazione sentimentale di mia figlia, nel momento in cui le insegni come ci si deve rapportare con gli altri, poi le capiterà di soffrire come persona, ma sono esperienze che ti formano nella vita”.

Andrea Giambruno: “Sono una persona perbene”

Durante l’incontro Andrea Giambruno ha rilasciato dichiarazioni interessanti sulla figlia Ginevra e sulle varie difficoltà attraversate nel corso della sua vita. In merito alla bambina, il conduttore ha assicurato di non essere un papà possessivo: “Se tua figlia non ti chiama o non ti manda il messaggino tu soprassiedi, perché va bene così. E quel tipo di amore incondizionato, non esiste amore più grande”.

Giambruno ha dunque fatto sapere: “Non sono un supereroe, tutti abbiamo avuto problematiche ma poi ho trovato la forza di superarle. E bisogna insegnare ai propri figli che i problemi ci sono ma vanno superati. Quando siamo piccoli tendono a giudicare i genitori, io spero che mia figlia un domani mi possa giudicare per tutto il bene che le ho dedicato. Sono una persona per bene, questo ci tengo a rimarcarlo e spero che mia figlia lo sappia. Ci sono state delle persone che mi sono state avverse e altre che mi hanno voluto bene nella vita”.