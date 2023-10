Giorgia Meloni, le prime parole dopo la tempesta Giambruno

Fonte: IPA/Getty Images Giorgia Meloni, 10 power look che hanno fatto la storia (cosa si cela dietro il suo stile)

Giorgia Meloni ha dovuto affrontare recentemente una vera bufera. Non si tratta, però, di una battaglia politica, ma di un avvenimento ancora più importante, che tocca profondamente la sua sfera personale. Il capo del governo italiano ha ufficialmente annunciato la chiusura della sua storia d’amore con il compagno Andrea Giambruno. La tempistica scelta per la comunicazione della separazione fa pensare che a influenzare o a affrettare la scelta della premier siano stati i video fuorionda del giornalista resi pubblici da Striscia la Notizia.

Dopo il trambusto causato dalla sua decisione inaspettata, Giorgia Meloni ha rilasciato le prime dichiarazioni a riguardo. La premier ha liquidato la questione con poche parole.

Giorgia Meloni: le dichiarazioni sulla separazione da Giambruno

Giorgia Meloni ha messo fine alla sua storia d’amore con Andrea Giambruno, padre di sua figlia Ginevra. La premier italiana ha comunicato la difficile decisione intrapresa attraverso un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Nel post la politica ha comunicato il suo stato d’animo per questa separazione e l’attenzione rivolta tutta alla figlia della coppia Ginevra.

Giorgia Meloni ha voluto raccontare, quindi, al mondo intero la sua difficile situazione sentimentale con un contenuto social. I giornalisti, comunque, hanno provato a saperne di più, interrogando la premier a riguardo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente, dove la politica si è recata nella giornata seguente alla notizia della separazione.

Giorgia Meloni ha svelato il suo stato d’animo attuale: “Sto bene. Faccio il mio lavoro, come sempre”. Incalzata ulteriormente dai cronisti sulle possibili implicazioni politiche della sua scelta amorosa, la premier ha liquidato la questione con fermezza, come riportato da Il Corriere della Sera: “Non c’è una parte politica, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo”.

Giorgia Meloni: dai fuorionda alla separazione da Giambruno

Il terremoto scatenatosi nella coppia composta da Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ha il nome di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, infatti, ha resi noti dei fuorionda di Diario del giorno, trasmissione condotta a Mediaset dal compagno della premier. I filmati rubati del giornalista erano molto poco lusinghieri per il protagonista che si apriva in atteggiamenti piuttosto discutibili.

La mattina dopo l’ultima messa in onda dei filmati, Giorgia Meloni ha postato su Instagram il benservito per il compagno: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. Andrea Giambruno, dal canto suo, non ha replicato ma ha deciso, in comunione con il suo editore, di auto sospendersi dalla conduzione della rubrica d’informazione giornaliera. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la sospensione il giornalista potrebbe veramente rischiare il suo posto alla conduzione del programma televisivo Mediaset.

Oltre i guai lavorativi e alla fine della relazione con Giorgia Meloni, con cui lui aveva fatto pensare a un già avvenuto matrimonio, il giornalista potrebbe subire ulteriori attacchi diretti. Secondo alcuni rumors, infatti, Antonio Ricci, padron di Striscia la Notizia, avrebbe in suo possesso degli altri fuorionda dell’ex compagno della premier italiana, ancora più scottanti. Il regista avrebbe deciso di non mandarli in onda, ma sarà davvero così?