La storia tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è davvero al capolinea? Un’indiscrezione fa pensare di no, almeno non totalmente. Dopo i fuorionda di Striscia la Notizia, nel giro di pochi giorni la Presidente del Consiglio ha annunciato a mezzo social la separazione dal compagno, con cui ha avuto una figlia, Ginevra. Eppure, si insinua che l’ex coppia non sarebbe così distante.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, una storia davvero finita?

Nella rubrica Forse non tutti sanno che di Oggi, Alberto Dandolo ha lanciato un’indiscrezione. Quale? Dopo la rottura ufficiale, pare che Giorgia Meloni e Andrea Giambruno “continuerebbero ad avere una comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra”. Inoltre, Giambruno sarebbe anche pronto ad agire legalmente per i “pretestuosi attacchi mediatici”, si legge sul settimanale.

La Meloni starebbe cercando di “contenerlo e rassicurarlo“. Ma c’è di più. Si fa anche un’ulteriore ipotesi, ovvero che la questione sia stata sfruttata per fini politici. Naturalmente, non avremo presto una risposta. Quel che è certo è che si è lungamente discusso della questione: Antonio Ricci aveva i filmati da tempo, ma solamente in seguito ha scelto di mandarli in onda. Praticamente dopo l’intervista di Giambruno, dove ha parlato di nozze con la Meloni.

Di certo, nessuno si sarebbe aspettato – forse – l’annuncio in tempi non sospetti. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

Andrea Giambruno, la vita da “papà single”

La vita di Andrea Giambruno è stata decisamente rivoluzionata nel giro di poche settimane. Dopo i fuorionda, infatti, non è più tornato alla conduzione de Il Diario del Giorno. La decisione di Mediaset è arrivata in tempi brevi, anche per la collaborazione stessa del giornalista. “Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo e il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma Il Diario del Giorno, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale”.

Il settimanale Chi ha anche offerto una narrazione della sua vita com’è oggi. Una routine quotidiana che appartiene un po’ a tutti: un papà single che sbriga le commissioni, che fa la spesa, che attende la figlia Ginevra fuori dalla scuola. Dopo la bufera mediatica, dunque, Giambruno si è riappropriato della sua vita, della sua quotidianità, mantenendo un basso profilo.

Al contempo, i giornali propongono anche la narrazione della vita da mamma single di Giorgia Meloni. Certo, non ha la possibilità di ritagliarsi molti spazi per sé, ma, dopo essere stata dal parrucchiere, ha trovato qualche momento da trascorrere insieme a un’amica. Un aperitivo, uno spritz. Ma è davvero finita con Giambruno? O la coppia potrebbe tornare insieme in futuro? Difficile a dirsi. Ed è anche difficile avere una risposta. Probabilmente, alla fine, l’ex coppia sta mantenendo un rapporto cordiale per amore della figlia. E per amore anche di quello che è stato. O forse perché la Meloni non vuole in alcun modo ulteriori ripercussioni legali.