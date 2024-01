Andrea Giambruno è definitivamente fuori da Diario del giorno. La decisione di Mediaset è definitiva e arriva dopo alcuni mesi dai discussi fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia. Lui avrebbe voluto tornare alla conduzione ma lo stop dell’azienda è senza ritorno. Dal 15 gennaio, nella prima puntata del 2024, il programma in onda dalle 15,30 su Rete4 riparte con un altro conduttore.

Chi conduce Diario del giorno al posto di Andrea Giambruno

Si tratta di un volto noto di Rete4 e che, con la conduzione di Diario del giorno, raddoppia il suo impegno giornalistico. Si tratta di Giuseppe Brindisi, già alla guida dell’approfondimento giornalistico in via provvisoria e oggi promosso definitivamente al timone del programma di cui Andrea Giambruno fa ancora parte, ma al coordinamento interno insieme al resto della squadra.

La decisione di fermarsi è stata sua, dopo il gran polverone sollevato dai fuorionda di Striscia La Notizia e che, di fatto, hanno determinato il suo allontanamento dalla conduzione: “Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento – si legge in una nota di Mediaset -, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma Diario del giorno, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale”.

L’addio di Giorgia Meloni

Com’è noto, Andrea Giambruno era il compagno della Premier Giorgia Meloni e padre della sua unica figlia Ginevra. Pare che per lei siano rimasti in buoni rapporti ma la loro relazione d’amore era finita da tempo. A comunicarlo via Instagram era stata proprio la Presidente del Consiglio: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

Aveva poi parlato della necessità di includerlo nella sua vita e in quella della loro figlia, che è molto legata a entrambi i genitori. L’amore tra loro, però, è giunto al capolinea: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. – prosegue Meloni – Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.

Infine, la frase che è diventata quasi iconica nei giorni successivi: “Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Andrea Giambruno ha comunque partecipato ad Atreju, manifestazione giovanile della destra che si tiene dal 1998, attirando su di sé gran parte dell’attenzione ma tenendosi ben in disparte per lasciare spazio alla Premier e ai tanti ospiti che sono intervenuti. Pare inoltre che per alcune settimane abbiano continuato a vivere sotto lo stesso tetto, sebbene lui avesse raggiunto la sua famiglia d’origine nei pressi di Bergamo subito dopo lo scandalo esploso a Mediaset.