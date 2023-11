A un mese dall’annuncio della separazione condiviso a mezzo social da Giorgia Meloni, si torna a parlare di Andrea Giambruno. Dopo giorni di totale assenza che lo hanno visto lontano dai riflettori, il settimanale Chi ha immortalato l’ex compagno del Presidente del Consiglio in un momento molto particolare: il trasloco dall’abitazione di famiglia a una nuova casa. Sembra scartata, dunque, l’ipotesi avallata da Corona e da chi aveva affermato che la coppia non si sarebbe mai lasciata.

Andrea Giambruno cambia casa dopo la separazione da Giorgia Meloni

Se ne sono dette molte a proposito della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Un evento ufficializzato dalla stessa Premier con un post su Instagram che resterà negli annali, giunto dinanzi agli occhi di telespettatori e curiosi nel bel mezzo di una bufera mediatica che ha lasciato strascichi non indifferenti nella vita del giornalista.

Giambruno era stato “smascherato” da Striscia la Notizia con dei fuorionda che hanno puntato i riflettori su di lui, sia come professionista che come uomo. Quegli apprezzamenti eccessivi e molesti ai danni della collega Viviana Guglielmi negli studi di Rete 4, a cui si sono aggiunte poi nuove affermazioni relegate dietro alle telecamere ma arrivate integre nelle mani della redazione di Antonio Ricci, sono stati l’inizio della fine.

Fabrizio Corona e altri erano certi che la coppia non si fosse mai separata e che continuasse a vivere nella stessa abitazione, nonostante il turbinare di gossip che si è succeduto nelle scorse settimane, seguito unicamente dal “cambio ciuffo” del giornalista e da un sonoro silenzio. Ma Chi sembra ribaltare del tutto questa ipotesi: il settimanale ha immortalato Giambruno intento a traslocare dall’abitazione di famiglia verso una nuova dimora, in cui abiterebbe da solo. La nuova casa, aggiunge il settimanale, sarebbe sempre a Roma, nel quartiere Torrino, “non lontano dall’abitazione di famiglia” per “risiedere il più vicino possibile alla piccola Ginevra, a cui è legatissimo”. Una decisione necessaria ma certamente sofferta: “Appare provato e non felicissimo di rincasare in questo pied-à-terre, che nulla ha a che fare con la casa nella quale si stava preparando a vivere con la sua famiglia”, scrive il settimanale.

La nuova vita di Andrea Giambruno da papà single

“Non se ne è andato mai via di casa” avevano scritto le penne di Dillinger News, il nuovo e discusso portale di Fabrizio Corona che, tra gli altri, ha raccontato gossip succosi come quello relativo alla nuova relazione di Belen Rodriguez. Ma il servizio in esclusiva di Chi ribalta completamente quanto anticipato nei giorni scorsi.

Andrea Giambruno è stato al centro dell’attenzione mediatica (e politica) per quasi un mese, scatenando un acceso dibattito a proposito delle molestie sul posto di lavoro e su una concezione fin troppo radicata – oltre che superata, almeno si sperava – della figura della donna in qualità di professionista. Figura che, purtroppo, non gode spesso della tanta agognata parità di cui si parla tanto di questi tempi.

La vita del giornalista è drasticamente cambiata dai famigerati fuorionda diffusi da Striscia la Notizia: è stato rimosso dalla conduzione del contenitore Diario del Giorno, relegato a un ruolo di redazione ben distante dalle luci dei riflettori, e in ultimo avrebbe cambiato casa, accettando di non vivere più sotto lo stesso tetto della ex compagna, ma soprattutto della figlia che adora più di ogni altra cosa e per la quale è sempre stato un padre esemplare, per stessa ammissione della Premier. Un papà single che ha deciso di mantenere un basso profilo, per il proprio bene e per quello di Ginevra.