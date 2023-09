Giorgia Meloni, le parole di una mamma: così festeggia il compleanno di Ginevra

Fonte: IPA Giorgia Meloni da Papa Francesco: look casual e protocollo rigido (con la piccola Ginevra)

Giorgia Meloni è il Presidente del Consiglio dallo scorso ottobre e i suoi social, inevitabilmente, sono dedicati interamente alla sua attività politica. Stavolta, però, la Premier si è concessa una piccola ma importante eccezione per celebrare il compleanno della figlia Ginevra, nata dall’amore con il giornalista Andrea Giambruno. Le parole di una mamma che ha voluto trasmettere alla sua bambina un messaggio di grande speranza.

Giorgia Meloni, i teneri auguri per la figlia Ginevra

Non è un periodo dei più semplici per Giorgia Meloni, visto il ruolo che ricopre. Al di là dei pensieri e delle idee di ognuno, il Presidente del Consiglio deve destreggiarsi tra crisi ed emergenze che coinvolgono l’intero Paese, tra sostenitori e detrattori. È sempre stato così del resto e sapeva perfettamente cosa la aspettasse quando è stata eletta lo scorso 22 ottobre 2022.

Questa domenica, però, è stata diversa da tutte le altre perché, messi da parte per un attimo la politica e gli impegni professionali, la Premier si è concessa qualche ora interamente dedicata alla figlia Ginevra, nata dall’amore con Andrea Giambruno, che ha compiuto sette anni. Un compleanno insieme, com’è giusto che sia, immortalato in uno scatto che ritrae mamma e figlia unite in un tenero abbraccio, accompagnato a sua volta da una breve ma sentita dedica.

Sono le parole di una mamma per la sua bambina che sta crescendo a vista d’occhio e si prepara a conoscere il mondo, nel bene come nel male: “Hai scelto come tema della tua festa di compleanno Alice nel Paese delle Meraviglie – si legge a corredo del post di Instagram -. Nel tuo cammino, Gì, come in quello di ognuno, ci saranno giorni belli e giorni difficili. Vittorie e sconfitte, lacrime, risate, emozioni, paure. Ma ricorda che il mondo, e la vita, sono pieni di meraviglie per chi sa guardare oltre l’apparenza. Ci sono meraviglie ovunque. Nelle cose apparentemente banali, nei momenti in cui non te lo aspetti, perfino nelle difficoltà possono nascondersi delle piccole meraviglie. Devi cercarle con il cuore, non con gli occhi. Auguri di una vita meravigliosa, fragolina”.

Giorgia Meloni, il dono più prezioso di una mamma per la figlia

Qualsiasi bimbo si aspetta balocchi e regali nel giorno più importante, quello del compleanno, in cui è protagonista e al centro delle attenzioni e dell’affetto di tutta la famiglia. Ma il dono più bello e prezioso che un genitore possa fare al proprio figlio è un altro: il tempo trascorso insieme. Un tema molto caro a Giorgia Meloni che, proprio in una recente intervista al settimanale Chi, ha parlato di quanto sia difficile a volte riuscire a organizzare la sua agenda da Premier in modo tale che non interferisca del tutto con quella privata.

“La mia vita è sempre stata una gara contro il tempo, ma ora lo è come mai prima – ha spiegato -. Per questo faccio ogni giorno i salti mortali per comprimere al massimo la mia folle agenda e ritagliare più tempo possibile per stare con mia figlia Ginevra. (…) Tutte le volte che lo ritengo possibile, porto con me Ginevra, per stare un po’ insieme e per farle vivere nuove esperienze. Con lei al mio fianco mi sento più forte”.