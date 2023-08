Giorgia Meloni, la sua estate: le parole più belle per la figlia Ginevra

Fonte: IPA Giorgia Meloni ed Elly Schlein faccia a faccia: look a confronto

Giorgia Meloni ha scelto di parlare del suo lato più intimo, privato. Non è facile per nessuno, e non lo è – soprattutto – per il Presidente del Consiglio. Da quando lo è diventata, molte cose sono cambiate, come è naturale. La prima donna Presidente del Consiglio, che è anche madre di Ginevra e compagna di Andrea Giambruno, ha voluto togliersi un po’ l’armatura di dosso, per mostrare una parte di sé che abbiamo conosciuto solo attraverso qualche foto sui social.

Giorgia Meloni, le parole più belle per la figlia Ginevra

Nella vita di Giorgia Meloni non c’è solo il lavoro, come per ogni altra persona, uomo o donna che sia. C’è anche una famiglia a cui prestare attenzioni, sebbene le rinunce non manchino. “A volte mi manca la quotidianità, le piccole cose, anche le più semplici”, ha confessato nel corso di un’intervista concessa a Chi. E proprio per quelle piccole cose ha scelto di lottare ogni giorno, andando contro il tempo stesso.

“La mia vita è sempre stata una gara contro il tempo, ma ora lo è come mai prima. Per questo faccio ogni giorno i salti mortali per comprimere al massimo la mia folle agenda e ritagliare più tempo possibile per stare con mia figlia Ginevra“, ha confessato. La piccola, che ha sette anni, è nata dall’amore con Andrea Giambruno, con cui la Meloni sta insieme dal 2014.

Le parole più belle, nel corso dell’intervista, sono state spese proprio per la figlia Ginevra, e non avrebbe potuto essere altrimenti. Mamma attenta e premurosa, ha anche parlato di alcuni dei suoi viaggi ufficiali. “Tutte le volte che lo ritengo possibile, porto con me Ginevra, per stare un po’ insieme e per farle vivere nuove esperienze. Con lei al mio fianco mi sento più forte“. Si è riferita in particolar modo a uno dei viaggi ufficiali più recenti, quando ha potuto portare con sé la figlia in America. “Il Presidente Joe Biden è stato molto gentile a voler far visitare la Casa Bianca a Ginevra“. Non ha nascosto, poi, che anche tanti altri leader delle potenze mondiali non si sono tirati indietro e hanno spesso mostrato cure, attenzioni e simpatia.

L’estate di Giorgia Meloni: la vacanza in Puglia

La Meloni ha anche voluto raccontare la sua estate, e in particolare la sua vacanza in Puglia. Tutti meritano di potersi ritagliare del tempo per sé e soprattutto per la propria famiglia. Persino il Presidente del Consiglio non vive di solo lavoro. Così, ha scelto di trascorrere dei giorni di relax a Ceglie Messapica, splendido luogo della Puglia, che si trova nel brindisino.

“Sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno di vacanza. Dovevo riuscirci. Sono più di due anni che non mi fermo e, a un certo punto, la stanchezza eccessiva rischia di farti perdere lucidità e concentrazione”. Non ha nascosto il suo amore per la Puglia durante l’intervista, che – anzi – ha promosso come una delle sue mete preferite, anche se è nemica della dieta. Come darle torto, alla fine: la cucina pugliese è una delle più celebrate in Italia e nel resto del mondo.