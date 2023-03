Giorgia Meloni ed Elly Schlein: look a confronto

Pur appartenendo a fazioni politiche completamente diverse, Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno sicuramente in comune tempra da vendere. Non a caso, le due politiche sono rispettivamente la prima Presidente(ssa) del Consiglio donna e la prima Segretaria del PD donna. Anche i loro look (diversissimi) hanno comunque qualcosa che li accomuna perché a quanto pare sia Elly che Giorgia amano moltissimo i blazer super comodi.