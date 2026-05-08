Giorgia Meloni, il completo sartoriale rosa e made in italy per l’incontro Marco Rubio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giorgia Meloni

Un completo sartoriale, elegantissimo, di colore rosa: per il suo incontro istituzionale con Marco Rubio, la premier Giorgia Meloni ha puntato su un look femminile e chic.

Giorgia Meloni, il look con il completo sartoriale rosa

La premier Meloni infatti ha incontrato a Palazzo Chigi, il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Un meeting importante in cui la politica ha sfoggiato un outfit Made in Italy. Per l’occasione infatti ha scelto di indossare un completo firmato Federica Tosi.

Si tratta di un brand di vera manifattura con alle spalle una ricerca avanzata riguardo i tessuti e la lavorazione di qualità. Il look, dall’allure internazionale e glam, era composto da un completo sartoriale rosa. Pantaloni e blazer doppiopetto di grande impatto, ma anche super chic, abbinati a décolleté con tacco alto della stessa nuance.

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Un outfit monocolore, tono su tono, che Giorgia Meloni ha completato optando per un beauty look semplice, con un make up naturale e i capelli sciolti, acconciati in morbide onde.

“Ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi – ha spiegato la premier sui social, parlando dell’incontro -. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente”.

“Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Usa-Italia”, ha spiegato Rubio, pubblicando su X uno scatto in cui appariva insieme a Giorgia Meloni.

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Lo stile di Giorgia Meloni

Amante dei tailleur e dei completi con blazer e pantalone, Giorgia Meloni adora però anche giocare con la moda, puntando spesso su pezzi particolari e colori accesi. In questi anni il suo stile si è evoluto, puntando su look easy chic e, perché no, sportivi.

L’abbiamo vista, ad esempio, in sneakers e pantaloni larghi. Adora anche le camicie oversize e le casacche morbide. Non ama le tonalità scure, ma predilige i colori accesi. Non solo il rosa, che sfoggia spesso, ma anche il blu che è stato più volte il protagonista indiscusso dei suoi look.

“Non ho modelli predefiniti, ma regole sì – aveva svelato qualche tempo fa al settimanale Chi, parlando dei suoi look -. Mi rendo conto che con la mia visibilità posso fare promozione a una delle nostre eccellenze, la moda. Ovviamente vesto solo italiano. A volte scelgo marchi più noti, ma in genere preferisco indossare capi di aziende meno famose, che voglio conoscere perché mi appassiona capire la storia, le vite, i sacrifici di chi c’è dietro”.

“Alcuni di coloro che producono gli abiti che indosso sono nel tempo diventati anche amici e mi fa piacere quando si dicono fieri di vedermi con le loro creazioni – aveva aggiunto -. Ma è impossibile farmi indossare qualcosa che non mi piace. Prediligo comunque capi comodi e che resistono a lunghe giornate di lavoro senza stropicciarsi”.