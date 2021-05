Chi è Loic Fleury, il marito di Camila Raznovich

editato in: da

Loic Fleury è il marito di Camila Raznovich e l’uomo che ha rubato il cuore della conduttrice. La conduttrice. l’imprenditore sono convolati a nozze il 14 maggio 2021, coronando una love story che dura dal 2016. Le foto delle nozze sono state diffuse inizialmente da Rosa Fanti, moglie di Carlo Cracco, celebre chef tv e amica della sposa. In seguito anche Camila e Loic hanno condiviso alcuni scatti della cerimonia celebrata dal sindaco di Milano Beppe Sala.

Classe 1973, Loic Fleury è un imprenditore francese. Molto conosciuto in Francia, ha guidato diverse società importanti e ha fondato la startup Nextedia. Molto riservato, è un appassionato di sport e musica, inoltre è già papà di un bambino frutto di una precedente relazione. L’incontro con Camila è avvenuto nel 2016 grazie ad amici comuni e a un ballo dopo il quale non si sono più lasciati. Qualche tempo fa, ospite di Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone, Camila aveva parlato dell’amore per Loic e del sogno di sposarsi, senza però anticipare nulla riguardo la data delle nozze.

“Ci ho messo quattro secondi ad innamorarmi di lui – aveva confessato, parlando del primo incontro e del colpo di fulmine fra i due -. Mi ha invitata a ballare e nel momento in cui mi ha posato la mano sulla schiena ero innamorata. Mi ha messo in imbarazzo, cosa molto difficile, e forse è per questo che mi sono innamorata”. In passato la Raznovich ha vissuto altre relazioni importanti. La prima con un ragazzo australiano che ha sposato e da cui si è separata nel 2001.

In seguito si è innamorata dell’architetto Eugenio Campari da cui ha avuto nel 2009 la primogenita Viola e nel 2012 la seconda figlia Sole. “Sono abbastanza mediocre come mamma, per quanto io mi sforzi di fare questo mestiere così difficile – aveva confidato in quell’occasione -. Sono loro le vere insegnanti, ti mettono davanti a tutti i tuoi limiti. Sono lo specchio più grande. È l’avventura più bella della mia vita”.

Negli scatti pubblicati su Instagram, Camila Raznovich e Loic Fleury sorridono felici. Insieme a loro le piccole Viola e Sole, che hanno creato un ottimo rapporto con l’imprenditore, e il primo figlio di Loic, anche lui sorridente.