Camila Raznovich si è sposata: l’emozione delle nozze su Instagram

editato in: da

Camila Raznovich si è sposata: la nota conduttrice è convolata a nozze con il compagno, l’imprenditore francese Loic Fleury. Il matrimonio si è svolto a Milano, celebrato dal sindaco Giuseppe Sala. Su Instagram la Raznovich ha pubblicato uno scatto dopo aver pronunciato il fatidico sì, dove appare visibilmente emozionata e commossa.

Al suo fianco ovviamente, il marito, sorridente ed elegantissimo in un completo blu. La conduttrice invece ha scelto per l’occasione un abito corallo e scarpe rosse, e ha optato per un bellissimo bouquet di peonie e ortensie sui toni del rosa.

Camila poi ha accompagnato lo scatto alle parole “We did it!”. Tantissimi gli auguri alla coppia così come le dimostrazioni d’affetto di amici e fan, primi fra tutti quelli dell’attrice Cristiana Capotondi ha commentato “Che belliiiiiiiiiiiiiiiiiii❤️❤️❤️ auguri sorrisi di felicità”. Non sono mancate le felicitazioni di Andrea Pezzi, di Simona Ventura e dei tantissimi follower.

La Raznovich aveva parlato delle sue nozze a Serena Bortone, ospite di Oggi è un altro giorno. Al pubblico aveva raccontato di essere felicemente fidanzata con l’imprenditore francese Loic Fleury e di averlo conosciuto su un’isola greca: “Ci ho messo quattro secondi ad innamorarmi di lui – aveva confessato la conduttrice –. Mi ha invitata a ballare e nel momento in cui mi ha posato la mano sulla schiena ero innamorata. Mi ha messo in imbarazzo, cosa molto difficile, e forse è per questo che mi sono innamorata”.

Un amore che Camila ha sempre tenuto lontano dai riflettori, visto che Fleury non ama essere esposto in televisione, ma che le ha regalato fin dall’inizio della storia tantissima felicità. Prima di conoscere l’imprenditore francese la Raznovich è stata legata all’architetto Eugenio Campari, e dal loro legame sono nate le figlie, Viola e Sole. “Sono abbastanza mediocre come mamma – aveva confidato alla Bortone – per quanto io mi sforzi di fare questo mestiere così difficile. Sono loro le vere insegnanti, ti mettono davanti a tutti i tuoi limiti. Sono lo specchio più grande. È l’avventura più bella della mia vita”.