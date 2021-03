Cristiana Capotondi: l’amore con Andrea Pezzi e il pensiero sulla maternità

editato in: da

Cristiana Capotondi, l’amore per Andrea Pezzi, i film e le passioni

Un amore solido e una carriera brillante, quella di Cristiana Capotondi, sempre pronta a prendere direzioni differenti. Sentita dal settimanale F, la bella attrice si è soffermata sul rapporto che la lega ad Andrea Pezzi e sulla scelta libera di diventare madre, senza imposizioni da parte della società.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono uniti ormai da molti anni, ma non sono ancora diventati genitori. L’equilibrio e la stima reciproca sono stati gli ingredienti fondamentali per rendere saldo il loro rapporto, che non ha risentito dell’eco generata dal lavoro ingombrante di entrambi.

La dimensione sentimentale in cui si trova immersa Cristiana Capotondi è una di quelle totalizzanti, nella quale non si sentono mancanze. Per questo, il suo pensiero sulla maternità sembra essere granitico: “Nella nostra cultura la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno: Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?”.

Il tema della maternità è stato spesso dibattuto da Cristiana Capotondi, anche pubblicamente e con posizioni rigide. L’attrice ha sempre dichiarato di voler rivendicare il diritto di scegliere senza imposizioni, dandosi tutto il tempo necessario per decidere. I figli potrebbero quindi arrivare o non arrivare: “La vita è fatta di tante esperienze, quella della maternità deve essere straordinaria ma ognuno deve arrivarci con i propri tempi”.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono cresciuti insieme e si ritengono una famiglia. La loro unione, che dura ormai da molto tempo, è sempre stata lontana dal gossip nonostante entrambi siano personaggi noti e molto amati dal pubblico. Per il momento, non è presa in considerazione la possibilità di un matrimonio.

Tra le grandi passioni che ha coltivato in questi anni, c’è anche quella del canto. Da qualche tempo, infatti, Cristiana Capotondi ha deciso di prendere lezioni per migliorare la sua tecnica. La musica è anche vita quotidiana, in casa Pezzi-Capotondi, che spesso si divertono impiegando il loro tempo in lunghe serate dedicate al karaoke. L’attrice ha inoltre dichiarato di preferire le voci femminili, prediligendo brani di Ornella Vanoni, Arisa, Malika Ayane, Adele e Mia Martini.