Cristiana Capotondi trionfa in tv, il gesto dolce di Andrea Pezzi su Instagram

Cristiana Capotondi trionfa in tv e Andrea Pezzi la sostiene su Instagram con un gesto dolcissimo. Il conduttore e l’attrice sono legati da moltissimi anni: un amore forte fatto di complicità e sostegno reciproco. Con l’arrivo del 2021, la Capotondi è tornata in tv con un film diretto da Giacomo Campiotti e intitolato Chiara Lubich – L’amore vince Tutto.

La pellicola, in onda su Raiuno, ha conquistato il pubblico e racconta la storia della prima suora laica nella storia della cristianità, fondatrice del Movimento dei Focolari. Cristiana Capotondi si è preparata molto per questo ruolo così importante e la sua interpretazione è stata accolta con grande entusiasmo. Chiara Lubich – L’amore vince Tutto ha tenuto di fronte alla tv 5.641.000 spettatori che corrispondono al 23% di share. L’ex volto di MTV ha condiviso nelle Stories di Instagram alcuni frammenti della serie tv, mostrando tutto il talento della compagna.

I due sono legati da oltre dieci anni, allergici ai gossip e decisi a vivere il loro amore lontano dai riflettori. Qualche tempo fa Pezzi, ospite di Caterina Balivo per presentare il libro Io sono. Gli altri per incontrare me stesso aveva parlato del suo amore per la Capotondi nato per una serie di coincidenze negli studi di MTV. “La prima volta che ho conosciuto Cristiana era a Kitchen su Mtv – aveva spiegato -. Mi ha rimorchiato lei. Ricordavo una ragazza che parlava di parte minore quando, da bambina, faceva la parte di Gesù nel presepe della scuola. Quando Cristiana andò ospite in un programma di Mediaset, fecero vedere una pubblicità del Tegolino. Da ragazzo ero innamorato di quella bambina-attrice. Dopo qualche anno, che stavamo assieme, ho scoperto che era lei”.

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi non hanno mai escluso il matrimonio, ma per ora non hanno in programma le nozze. “Prima di incontrare l’amore della mia vita – aveva spiegato lei in un’intervista -, Andrea Pezzi, conquistato con un bigliettino in aereo perché se non mi fossi mossa io, forse oggi non staremmo insieme, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto. Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della tua felicità”.