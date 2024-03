Margherita delle Stelle, la storia della Hack con Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi interpreta Margherita Hack nel film tv "Margherita delle Stelle" in cui, per la prima volta, interpreta la vita di una scienziata libera

Curiosa, autentica, un vero modello di emancipazione: Margherita delle Stelle traccia un ritratto intimo ed emozionante della più grande astrofisica dei tempi recenti cui presta il volto di Cristiana Capotondi. Margherita Hack rivive nel film tv coprodotto da Rai Fiction – Minerva Pictures per la regia di Giulio Base in onda martedì 5 marzo su Rai1, in prima serata. Il racconto si ispira al libro Nove vite come i gatti di Margherita Hack e Federico Taddia, mentre la sceneggiatura è di Monica Zappelli, con un focus sugli anni meno conosciuti della scienziata.

La storia di Margherita Hack su Rai1

Si parte dall’infanzia e dall’adolescenza, caratterizzate da genitori anticonformisti che le hanno insegnato la libertà di scegliere, portandola a rompere gli schemi imposti dalla società in cui imperversava il regime fascista. È così diventata una donna incapace di piegarsi ai compromessi e non solo libera ma anche in grado di scegliere per se stessa. Dal modo di vestire, a cui non ha mai dato davvero primaria importanza, alla costruzione di una realtà non convenzionale e lontana dalle regole di quel tempo. È stata anticonformista persino nel matrimonio, che ha interpretato a modo suo.

“Abbiamo cercato – racconta il regista Giulio Base – di dare tutto il possibile affinché la meravigliosa epopea della professoressa Hack potesse emozionare nonché insegnare qualcosa al pubblico televisivo. Di sicuro da parte mia ho imparato ad amarla: proprio grazie a lei ho avuto una buona scusa per approfondire le prime basi dell’astrofisica e innamorarmi delle stelle, fra le quali senz’altro brilla oggi anche quella di Margherita”.

Emerge quindi un tributo delicato a una figura nota in tutto il mondo non solo per il grande apporto alla scienza ma anche per l’energia spesa nel campo dell’empowerment femminile, condotto con qualche decennio di anticipo, che ha saputo portare avanti con tenacia senza però sforzarsi di andare controcorrente ma in assoluta e completa libertà.

La trama del film

Il film racconta la storia di una bambina come tante altre che ha però avuto la fortuna di nascere in una famiglia in cui i suoi genitori hanno messo al primo posto la libertà di scelta, la parità, il contatto con la natura e la curiosità. La giovane Margherita scopre le campagne fiorentine con la sua bicicletta, con i capelli sciolti e gli abiti comodi. È indipendente, matura e arriva al liceo nel pieno del ventennio fascista. Qui decide di difendere la sua insegnante ebrea per evitare che venga espulsa, rischiando il banco lei stessa. E, nel frattempo, mostra tutta la sua personalità infischiandosene della moda e preferendo la natura e le gite in bicicletta alle serate mondane.

Con Aldo, primo amico d’infanzia e poi compagno di una vita intera, costruisce un matrimonio molto particolare in cui non vi è spazio per le usanze e per la tradizione. Si amano sotto le stelle e prediligono entrambi la libertà della famiglia. Da giovane donna si innamora così del cielo e, andando contro tutte le convenzioni e i limiti imposti ai sogni delle donne, riesce a emergere in un campo che sembrava riservato ai soli uomini. Diventa così una ricercatrice fenomenale, spinta non solo dalla sua autenticità ma dalla grande curiosità che ha smosso la sua intera carriera fino a diventare la prima direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste dopo dieci anni trascorsi al centro Astronomico di Merate dove si scontra con le dinamiche baronali del mondo accademico.

Il cast di Margherita delle Stelle

Cristiana Capotondi è Margherita Hack: fin da piccola si mostra attenta e intelligente, curiosa e amante dello sport. Nasce a Firenze in via delle Centostelle ed è molto legata ai suoi genitori Roberto ( Cesare Bocci ) e Maria Luisa ( Sandra Ceccarelli ), che le insegnano sin da subito a essere libera;

Flavio Parenti è Aldo De Rosa: amico d'infanzia di Margherita, diventa poi strenuo sostenitore di tutta la sua opera;

Cesare Bocci è Roberto Hack: padre di Margherita, uomo brillante e moderno, è un uomo gentile e comprensivo. Molto avanti per i tempi in cui è vissuto, è vegetariano e per primo riesce a capire le esigenze di sua figlia;

Sandra Ceccarelli è Maria Luisa Poggesi Hack: madre di Margherita, è una donna semplice che condivide gli stessi valori del marito;

Giulia Battistini è Betty: bambina borghese di origini americane che conosce per la prima volta Margherita ai giardini del Bobolino e di cui diventa subito amica. È lei che la spinge a iscriversi alla facoltà di fisica, condividendo sempre i suoi successi;

Caterina Rossi è Rachele;

Francesca Orsini è Imma;

Mario Grossi è Giorgio Abetti;

Nicola Stravalaci è Manlio Basso;

Lorenzo Balducci è Girolamno Fracastoro;

Alessio Di Clemente è Danilo Innocenti;

Sveva Zalli è Margherita da piccola;

Giovanni Salomone è Aldo da piccolo;

Roberto Caccavo è il Prof. Mancinelli;

Tommaso Amadio è il professore di Filosofia;

Fabrizio Apolloni è il professore di Religione;

Mauro Tarantini è il direttore di Merate;

Valerio Base è uno studente di Margherita;

Paolo Fosso è il preside del liceo;

Giovanni Neri è Fabio.

Quando va in onda

Il film tv Margherita delle Stelle va in onda martedì 5 marzo 2024, alle 21,30, su Rai1 e in streaming su RaiPlay.