Ascolti tv del 5 marzo, Cristiana Capotondi ci fa sognare con Margherita delle Stelle

Fonte: Ansa Cristiana Capotondi in "Margherita delle Stelle"

Su Rai 1 martedì 5 marzo è andato in onda il film Margherita delle Stelle, con Cristiana Capotondi nel ruolo della grande astrofisica Margherita Hack. Su Canale 5 è invece tempo di Champions con Bayern Monaco-Lazio.

Margherita delle Stelle racconta la storia poco conosciuta dell’infanzia e della giovinezza di Margherita Hack, gli anni formativi di una grande donna e di una grande astrofisica, che è diventata modello di emancipazione, curiosità e autenticità. Cristiana Capotondi, come ha raccontata anche a Da noi… a ruota libera, ha avuto il difficile compito di impersonare questa importante figura femminile.

Il regista del film, Giulio Base, ha dichiarato: “Abbiamo cercato di dare tutto il possibile affinché la meravigliosa epopea della professoressa Hack potesse emozionare nonché insegnare qualcosa al pubblico televisivo. Di sicuro da parte mia ho imparato ad amarla: proprio grazie a lei ho avuto una buona scusa per approfondire le prime basi dell’astrofisica e innamorarmi delle stelle, fra le quali senz’altro brilla oggi anche quella di Margherita”.

Su Italia 1 invece tornano le inchieste delle Iene con Veronica Gentili. Nella puntata si affronta la vicenda di Chico Forti per il quale, dopo 24 lunghissimi anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia. Lo ha annunciato lo scorso venerdì da Washington la Premier Giorgia Meloni. Chico Forti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami. Da allora è rinchiuso in un penitenziario di massima sicurezza, ma non ha mai smesso di gridare al mondo la sua innocenza. Per anni l’inviato Gaston Zama ha raccontato la sua storia e domani, nel suo servizio, ripercorre i momenti chiave della vicenda, fornendo gli ultimi aggiornamenti e tutti i possibili scenari giudiziari sul caso.

Su Rai 2 l’appuntamento è con Nek e lo show Dalla strada al palco, mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer conduce È sempre Cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 5 marzo: Margherita delle Stelle piace

Su Rai 1 Margherita delle Stelle incolla al piccolo schermo 4.248.000 spettatori pari al 23.1% di share. Su Canale5 l’incontro di Champions League Bayern Monaco – Lazio è seguito da 3.416.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rai2 la terza puntata di Dalla Strada al Palco ha convinto 1.068.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1Le Iene interessa 1.469.000 spettatori pari al 10.5%. Su Rai3 Petrolio raduna 377.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca piace a 680.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì raduna 1.309.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free piace a 534.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove il ritorno di Faking It – Bugie Criminali raccoglie 402.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 5 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 5.012.000 spettatori (23.2%) e Affari Tuoi conquista 6.455.000 spettatori pari al 28.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.260.000 spettatori pari al 15%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace a 1.639.000 spettatori con il 7.3%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.444.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.636.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Prima di Domani interessa 765.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Otto e Mezzo interessa .000 spettatori (%). Su Tv8 100% Italia raduna 513.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? interessa 800.000 spettatori (3.6%).

Il preserale, dati del 5 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.435.000 spettatori pari al 24.1% mentre L’Eredità piace a 4.722.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! intrattiene 2.055.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro! coinvolge 3.494.000 spettatori (21.1%). Su Rai2 Castle raccoglie 476.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 704.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 463.000 spettatori con il 3.1% e C.S.I. – Scena del Crimine piace 707.000 spettatori con il 3.7%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.577.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 1.238.000 spettatori pari al 6.1% e Caro Marziano raccoglie 1.305.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 629.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 183.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 432.000 spettatori (2.4%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 577.000 spettatori (3.1%).