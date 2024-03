Fonte: IPA Il Volo

Le Iene torna sul caso Chico Forti e su una svolta ormai inattesa: dopo ben 24 anni di detenzione potrà essere trasferito in Italia. Questo e altro nella puntata in onda stasera martedì 5 marzo come sempre in prima serata su Italia 1 e con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Testimonianze ed interviste esclusive, oltre agli immancabili ospiti in studio: il trio de Il Volo e l’attore Marco D’Amore.

Le Iene, ospiti di martedì 5 marzo

Nuovo appuntamento de Le Iene, nuovi ospiti. Ancora una volta (almeno in parte) a dominare è una presenza musicale come nella puntata precedente che aveva visto tra i protagonisti Bugo, di recente tornato alla ribalta per via del siparietto sanremese con Morgan, trasformatosi in vera e propria vicenda giudiziaria.

Stavolta a calcare il palcoscenico dello storico programma ideato da Davide Parenti è il trio de Il Volo, reduce da un Festival di discreto successo. Non che ne abbiano bisogno, s’intende: al di là delle voci di corridoio che li volevano sul punto di sciogliersi, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno ricevuto un calore da parte del pubblico riservato davvero a pochi.

Tra gli ospiti in studio nella puntata di martedì 5 marzo anche l’attore Marco D’Amore, che abbiamo conosciuto grazie alla serie Gomorra e che ormai si è ritagliato un posto di pregio nel mondo del cinema, anche dietro alla macchina da presa. D’Amore torna, infatti, alla regia con il film Caracas tratto dal romanzo di Ermanno Rea Napoli Ferroviaria e che interpreta al fianco di Toni Servillo.

Le Iene anticipazioni, dal caso Chico Forti alla strage di Erba

“Dopo 24 lunghissimi anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Lo ha annunciato lo scorso venerdì da Washington la Premier Giorgia Meloni“. Recita così il comunicato stampa della nuova puntata de Le Iene, che si concentra inevitabilmente su una vicenda sulla quale da sempre il programma di Italia 1 ha puntato i riflettori, oltre a volti noti dello spettacolo come Jo Squillo.

Il caso Chico Forti è noto a tutti e per quasi un quarto di secolo ha tenuto banco, portandoci a riflettere su un concetto di giustizia che troppo spesso assume contorni indecifrabili. Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami, Forti è stato rinchiuso per tutti questi anni in un carcere di massima sicurezza urlando al mondo la sua innocenza. Gaston Zama, inviato de Le Iene, ha raccontato la sua storia in lungo e in largo mettendone in luce ogni aspetto e ripercorrendone i momenti salienti. Tutto questo al centro del nuovo servizio in onda il 5 marzo, con gli ultimi aggiornamenti e i possibili sviluppi.

Un altro atteso servizio è quello su Rosa Bazzi e Olindo Romano che hanno appena concluso la prima udienza del processo di revisione, nel quale gli avvocati dei due coniugi chiedono l’annullamento della condanna per la strage di Erba. La Corte d’Appello di Brescia ha accolto la richiesta e l’udienza è rinviata al prossimo 16 aprile. A occuparsene è il giornalista Antonino Monteleone.

Tra gli altri servizi in programma anche l’inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia, quella di Roberta Rei che torna a occuparsi di Filippo Mosca, cittadino italiano detenuto in un carcere rumeno in condizioni disperate e, infine, l’intervista di Giulio Golia a Salvatore Annacondia, l’ex boss di Trani e collaboratore di giustizia dal 1991 che ha svelato i dettagli più nascosti della mafia pugliese.