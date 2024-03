Le Iene, ospiti e anticipazioni 19 marzo

Due gli ospiti della puntata di martedì 19 marzo de Le Iene, come al solito: ecco ciò che è stato svelato sui principali servizi che andranno in onda

Fonte: Ufficio Stampa Le Iene Le Iene

Nuovo appuntamento con Le Iene, tra i programmi d’approfondimento giornalistico più longevi d’Italia, e anche tra i più amati e criticati. Nuova puntata prevista per questa sera, martedì 19 marzo, in prima serata su Italia 1 alle ore 21.20. Alla conduzione la coppia lanciata in questa stagione: Veronica Gentili e Max Angioni. Un gran numero di servizi, leggeri, commoventi, d’inchiesta e spiritosi, come al solito. Non mancheranno inoltre due ospiti d’eccezione.

Le Iene, gli ospiti del 19 marzo

Due gli ospiti di serata de Le Iene, nella puntata di martedì 19 marzo 2024. Spazio per Rose Villain, che continua a far parlare di sé dopo il suo ottimo Festival di Sanremo. Ha avuto modo di farsi conoscere anche da una fetta nuova di pubblico, ignara del suo lungo percorso.

Il 19 gennaio ha annunciato il suo nuovo album Radio Sakura. Facile pensare come possa esibirsi nello studio Mediaset, magari proponendo l’amatissima Click boom. Spazio poi per Fabio Volo, sempre impegnato in numerosi progetti. I fan attendono con ansia Kung Fu Panda 4, ad esempio. Si può ipotizzare, però, che sia lui, dei due, a cimentarsi in un monologo. Non è da escludere, però, che entrambi avranno questo spazio stasera. Nessuna anticipazione è circolata in merito.

Le Iene, i servizi del 19 marzo

Se per gli ospiti non vengono fornite anticipazioni, se non per quanto concerne i loro nomi, differente il discorso per quanto riguarda i servizi che andranno in onda. Filippo Roma continua la propria inchiesta sul mondo del calcio italiano e, nello specifico, sugli arbitri. Le sue interviste al fischietto misterioso hanno fatto molto discutere, dal momento che si gettavano ombre sulla categoria, paventando un possibile sistema.

In esclusiva ha avuto ai suoi microfoni l’addetto al Var, di serie A e serie B, Eugenio Abbattista. La sua è un’accusa durissima nei confronti degli arbitri italiani. Lui è l’unico arbitro a essersi dimesso spontaneamente nella storia della professione, a stagione in corso tra l’altro. Si è ritrovato al centro di un caso enorme, tra voti truccati e meccanismi per decidere quali soggetti tenere in organico e quali spedire a casa. “Adesso sono libero di denunciare lo schifo che c’era intorno a me”. Tutto ciò dopo aver richiesto l’autorizzazione all’associazione arbitri di poter parlare, senza però riceverla in nessun caso.

Ben differente il servizio di Roberta Rei, invece. La iena si è recata in Russia in un periodo decisamente caldo, quello delle elezioni presidenziali. Sappiamo tutti che Putin ha stravinto anche questa volta, ottenendo una sorta di plebiscito in suo favore. Si è però parlato ampiamente di pressioni, a dir poco, esercitate sui votanti. L’inviata del programma Mediaset ha documentato ciò che è avvenuto in città, tra festeggiamenti pro Putin e code ai seggi per il ben noto “mezzogiorno contro Putin. Inoltre è riuscita a intercettare Pupo, che si è esibito in questi giorni al Teatro del Cremlino, non senza scatenare polemiche. A suo dire, però, si è trattata di una missione di pace e non una questione economica.