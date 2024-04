Le iene, ospiti e anticipazioni stasera 2 aprile: Clara e 48 ore con i The Kolors

Clara, i The Kolors e un importante monologo sulla sensibilizzazione all'autismo per la puntata de "Le iene" in programma stasera, 2 aprile

Finite le feste pasquali non può mancare il ritorno de Le iene, il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, che riprende la sua canonica prima serata con la puntata in programma per stasera, martedì 2 aprile 2024. Un appuntamento che, si può dire, ci porterà a stretto contatto con grande musica e temi forti: scopriamo insieme le anticipazioni e qualche ospite programmato per stasera alle 21:25 su Italia 1.

“Le iene”, gli ospiti di martedì 2 aprile 2024

Dopo le feste pasquali, ad accendere il palco de Le iene durante la serata del 2 aprile è Clara Soccini. Cantautrice e attrice nata a Varese il 25 ottobre 1999, Clara è cresciuta a Travedona Monate: fin dall’adolescenza ha studiato canto e pianoforte oltre a seguire le lezioni al liceo linguistico. La sua carriera inizia quando si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera di modella.

Nel 2020 si apre al mondo della musica, seguito dal ruolo nel 2023 nella serie di successo Mare fuori. Tra i suoi pezzi più conosciuti Origami all’alba, Un milione di notti, brano scritto e prodotto insieme a Mr. Rain, e il suo pezzo vincitore di Sanremo Giovani 2023 Boulevard: ultimo, ma non per importanza Diamanti grezzi, la canzone con cui ha gareggiato durante il Festival di Sanremo 2024.

Ospiti insieme a Clara Franco Antonello e suo figlio Andrea che, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, saliranno sul palco della trasmissione con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e la comprensione dello spettro autistico. Andrea è un giovane di 31 anni affetto da autismo sin dalla nascita: la sua storia, insieme a quella del padre, ha catturato l’attenzione del pubblico de Le iene sin dal 2010 grazie ai servizi condotti da Giulio Golia. Un racconto che verrà approfondito proprio durante questa puntata, offrendo uno sguardo intimo e toccante sulla loro vita e sulle sfide quotidiane affrontate con coraggio, determinazione e un amore incondizionato.

“Le iene”, 48 ore con i The Kolors

Il tema della musica non si ferma con Clara. Le iene, per la puntata del 2 aprile, hanno programmato un curioso e irriverente servizio di Nicolò De Devitiis, che ci trasporterà in una incredibile 48 ore a stretto contatto con i The Kolors.

Composto dai cugini Antonio Alex “Stash” Fiordispino, che è voce e chitarra del gruppo , e Alex Fiordispino, batteria e percussioni, affiancati dal bassista Dario Iaculli, il trio ha fatto ha mosso i primi passi nel panorama musicale italiano nel 2015, emergendo trionfante alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Da quel momento il gruppo non si è più fermato: hanno rapidamente conquistato un notevole successo, culminato dal trionfo del singolo Italodisco, che ha ottenuto uno sconvolgente successo anche fuori dall’Italia. Di recente sono saliti sul palco del teatro Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo, in gara con il brano Un ragazzo una ragazza, uno dei tormentoni radiofonici di questo periodo.

Altro servizio da non perdere è quello legato alla storia dell’ex procuratore capo dell’AIA Rosario D’Onofrio. Dopo le dimissioni seguite all’arresto per narcotraffico avvenuto nel novembre 2022, oggi è agli arresti domiciliari e parlerà per la prima volta per denunciare i rimborsi “gonfiati” degli arbitri. La procura dell’AIA ha archiviato le indagini, ma Filippo Roma cercherà di fare chiarezza sulla vicenda intervistando D’Onofrio e l’arbitro Var Eugenio Abbattista, ovvero il primo fischietto a dimettersi a stagione in corso nella storia del calcio italiano “stanco della sensazione di schifo che avvertivo attorno”.