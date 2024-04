Fonte: IPA Jannik Sinner

Jannik Sinner ha accettato la sfida di Stefano Corti, a dispetto di quanto si era vociferato nei giorni scorsi. Questo e altro nella nuova puntata de Le Iene, storico programma di Davide Parenti in onda come sempre su Italia 1. Oltre ai consueti servizi relativi a cronaca e approfondimento, il 9 aprile sono ospiti in studio anche altri due nomi del momento: il cantante Tananai e la stand up comedian Michela Giraud.

Jannik Sinner accetta la sfida de Le Iene

Impegnato a Montecarlo, dove risiede e questa settimana in particolare disputerà il torneo del Principato di Monaco, si era parlato di un diverbio tra Jannik Sinner e un inviato de Le Iene, avvenuto nei giorni scorsi. È nota la grande riservatezza del numero 2 al mondo di tennis, restio a prender parte a programmi televisivi e di intrattenimento (al punto da rifiutare persino il Festival di Sanremo), ma quel “no” descritto in modo tanto scostante aveva fatto discutere.

Fonte: Ufficio Stampa Le Iene

Tutto era iniziato da un breve video reso pubblico dal Corriere della Sera. Un inviato del giornale aveva immortalato Sinner mentre uscita dal campo dopo un allenamento, fermato dalla troupe de Le Iene con la quale aveva avuto uno scambio di battute. Nel video si sentiva chiaramente il campione chiamato a una sfida: “Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… E allora tre colpi a ping pong?”, la richiesta dell’inviato del programma di Italia 1.

Sinner non aveva ceduto all’insistenza di Stefano Corti pronunciando un “no” categorico: “No, no guarda… Io con Le Iene…”. Tutto conclusosi con un nulla di fatto, almeno in apparenza. Soltanto un rifiuto momentaneo, vista la severa routine di allenamento del campione di tennis che, dopo ogni sessione attività fisica, deve procedere negli spogliatoi con alcuni trattamenti fisici. Contro ogni aspettativa, Fox ha accettato la sfida di Stefano Corti e si è cimentato con lui in una partita di ping pong che va in onda nella puntata de Le Iene di martedì 9 aprile.

Le Iene, gli altri ospiti di martedì 9 aprile

Sempre il 9 aprile, Le Iene ospitano in studio altri due nomi del momento. Da una parte Tananai, cantante che abbiamo imparato a conoscere qualche anno fa al Festival di Sanremo con la sua Sesso occasionale arrivata (ingiustamente) all’ultimo posto in classifica, ma anche per successi come Tango, con il quale si è guadagnato la quinta posizione nell’edizione 2023 della kermesse canora diretta e condotta da Amadeus. Al secolo Alberto Cotta Ramusino, il cantante è tornato all’opera dopo sei mesi di stop dalla musica e ha già all’attivo il nuovo singolo Veleno.

Ospite de Le Iene anche Michela Giraud, che dai palcoscenici di nicchia della stand up comedy è riuscita a farsi strada tra il grande pubblico televisivo con programmi come LOL – Chi ride è fuori e, in ultimo, è approdata al cinema debuttando come regista. Flaminia, questo il titolo del suo film, si ispira al rapporto con la sorella autistica: “È un film che parla dei miei amici e dei miei affetti. È un film rivolto a quella parte generazionale che non vende più: i 30-40enni, di cui non interessa a nessuno. E poi è ispirato al rapporto con mia sorella. Io ho una sorella, Cristina, che è nello spettro autistico. È un tema a me molto caro: ci ho messo molti anni a, tra virgolette, rendere artistico”, ha raccontato a Stasera c’è Cattelan.