Fonte: Ipa Anticipazioni Le Iene, l'ospite di stasera 30 aprile: Marcello Cesena

La trasmissione di punta di Italia 1, “Le Iene”, prodotta da Davide Parenti, tornerà sugli schermi questa sera, martedì 30 aprile 2024, alle 21:25. Il format, noto per il suo approccio investigativo su temi di attualità e società, sarà presentato da Veronica Gentili e Max Angioni.

Approfondimento: il ponte sullo Stretto di Messina

Un segmento di rilievo nel programma di oggi riguarda il controverso progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Giulio Golia e Francesca Di Stefano porteranno alla luce le problematiche legate agli espropri necessari per la costruzione del ponte, che costringeranno molti residenti a trasferirsi. La questione solleva interrogativi sui diritti civili e sull’impatto sociale ed economico del progetto.

Attraverso le testimonianze dei cittadini coinvolti, il servizio solleva questioni delicate, come i benefici inaspettati che alcuni membri di famiglie legate alla ‘ndrangheta potrebbero ricevere, grazie alla confisca da parte dello Stato di una cava appartenente alla famiglia Mancuso. Famiglie che quindi potrebbero beneficiare economicamente delle politiche di esproprio: una situazione paradossale.

Le tensioni tra i residenti di Torre Faro e Ganzirri, costretti a evacuare le proprie abitazioni a causa dei lavori del Ponte sullo Stretto, hanno occupato le attenzioni de Le Iene nella scorsa puntata. L’inviato, Giulio Golia, ha fatto tappa a Contesse per documentare le ansie e le preoccupazioni degli abitanti destinati a trasferirsi altrove.

Nel frattempo, il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, ha inviato una lettera all’amministratore della Stretto Pietro Ciucci e al ministro delle Infrastrutture, Salvini, ribadendo le preoccupazioni espresse dal sindaco Basile in merito al progetto. Nella missiva si sottolinea l’importanza di un intervento concertato tra il Comune di Messina, la Società Stretto di Messina e il Contraente Generale per stabilire un calendario dei lavori che dia priorità alle fasi “complementari”, garantendo così un impatto positivo sull’intera comunità.

Il tragico caso di Alessia Pifferi

Altro tema trattato sarà il caso di Alessia Pifferi, la madre accusata di aver causato la morte per negligenza e denutrizione della figlia Diana, di 18 mesi. Antonino Monteleone, assistito dalla criminologa Roberta Bruzzone e dal psicologo-avvocato Guglielmo Gulotta, analizzerà i video che hanno influenzato la valutazione psichiatrica di Pifferi. Questo servizio cercherà di approfondire le condizioni mentali della donna e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Ritratto esclusivo di Capo Plaza

Nel corso della serata, Nicolò De Vitiis presenterà un profilo esclusivo del rapper Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso. Trascorrendo due giorni con lui a Parigi, il reportage esplorerà la carriera e le aspirazioni dell’artista, dalla sua ascesa precoce nel mondo della musica rap alla realizzazione di hit che hanno scalato le classifiche.

Ospite speciale della serata

La puntata vedrà anche la partecipazione di Marcello Cesena, noto attore, regista e comico, che discuterà dei suoi ruoli televisivi e cinematografici più significativi, nonché delle sue esperienze con la Gialappa’s Band e altri progetti.

Dove guardare Le Iene

Per chi non potesse assistere alla trasmissione in diretta su Italia 1, sarà possibile seguire “Le Iene” anche tramite streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, che offre l’opzione di visualizzazione sia live che on demand.

La visione è disponibile anche sul sito ufficiale http://www.iene.it, permettendo agli spettatori di tutto il mondo di non perdere gli approfondimenti e le storie trattate.