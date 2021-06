Tatangelo, D’Alessio innamorato di Denise: le rivelazioni dell’amica

editato in: da

Dopo l’addio ad Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio sarebbe di nuovo innamorato. A conquistare il suo cuore Denise, con cui sta vivendo una storia d’amore importante. 28 anni, originaria di Napoli, la giovane è una fan di Gigi che avrebbe stregato l’artista durante un live a Capri.

D’Alessio è stato legato per circa dieci anni ad Anna Tatangelo da cui ha avuto il figlio Andrea. Prima ancora è stato sposato con Carmela Barbato che gli ha regalato tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Dopo l’addio ad Anna, Gigi ha ripreso in mano la sua vita ripartendo dalla musica e, forse proprio quando non se lo aspettava, ha incontrato Denise.

Fra i due c’è una notevole differenza d’età che però non avrebbe messo a rischio il legame. Al contrario, un’amica di Denise afferma che sarebbero molto innamorati e che la storia sarebbe già diventata importante. “Denise e Gigi si amano – ha confessato un’amica della giovane a DiPiù -, stanno bene, sono una coppia ben assestata. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un’amore in una situazione così in vista”.

Denise studia Giurisprudenza e vorrebbe diventare un avvocato. Arriva da una famiglia molto unita con il padre generale di Brigata e un fratello di tre anni più grande. La storia sarebbe diventata così importante da spingere Gigi D’Alessio a portare Denise ad Amorilandia, la villa alle porte di Roma dove ha vissuto per diverso tempo con Anna Tatangelo. “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida – hanno confermato altri amici del cantante -. Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora”.

Se D’Alessio è tornato a sorridere con Denise, anche Anna Tatangelo ha deciso di voltare pagina dopo la fine della loro relazione. Secondo alcune indiscrezioni nel cuore dell’artista di Sora oggi ci sarebbe Livio Cori, rapper e attore di Gomorra.