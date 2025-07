Gigi D’Alessio e la storia segreta con Barbara Matera: “Non l’ho mai scordato”

IPA Gigi D'Alessio

Non solo Carmela Barbato e Anna Tatangelo, in passato Gigi D’Alessio ha anche amato una showgirl ed ex parlamentare: Barbara Matera. A parlarne per la prima volta la diretta interessata, che ha rivelato di non aver mai dimenticato il cantante napoletano. Una storia breve ma intensa, che ha a quanto pare lasciato il segno.

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Barbara Matera

“Ho conosciuto Gigi D’Alessio per caso, ma subito è nata tra noi una grande simpatia che si è trasformata in qualcosa di più. Non è durata molto, ma è un sentimento rimasto nel mio cuore perché lui è una persona speciale. Non l’ho mai dimenticato“.

A svelare una storia rimasta segreta finora è stata l’ex europarlamentare di Forza Italia Barbara Matera, ospite di Monica Setta nella puntata del 9 luglio di Storie di donne al bivio, in onda alle 23.15 su Rai 2.

Matera ha inoltre confessato di amare alcune canzoni di Gigi D’Alessio, in particolare Non dirgli mai (che è stata in gara al Festival di Sanremo nel 200o) e Le mani (uscita nel 2004). L’ex soubrette non ha però svelato il periodo in cui ha frequentato l’artista partenopeo. Quest’ultimo ha un animo decisamente passionale e ha sempre vissuto storie d’amore lunghe e intense.

A partire da quella con l’ex moglie Carmela Barbato, conosciuta quando aveva solo sedici anni. I due sono cresciuti insieme e dopo il matrimonio hanno avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (il noto LDA di Amici). Ora l’ex coppia, che non ha avuto una separazione facile, condivide anche l’affetto di tre adorabili nipotini.

Dopo la rottura da Carmela, che si è sempre tenuta alla larga dal mondo dello spettacolo, Gigi ha amato Anna Tatangelo. Una relazione chiacchierata, anche troppo, culminata con la nascita di Andrea e durata ben quindici anni. In seguito all’addio D’Alessio ha iniziato la sua relazione con Denise Esposito, l’attuale compagna che l’ha reso padre di altri due figli.

Quando si sono amati Gigi D’Alessio e Barbara Matera? Magari tutto è accaduto tra la fine e l’inizio di un amore o in un periodo di crisi in cui il cantante napoletano non stava vivendo alcun legame ufficiale e importante. Per ora non è chiaro.

Chi è Barbara Matera

Classe 1981, Barbara Matera è un’ex soubrette e annunciatrice Rai. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come modella, grazie a Miss Italia, per poi lavorare come annunciatrice Rai dal 2003 al 2007. Ha partecipato come concorrente a Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci e ha poi portato avanti per un breve periodo la carriera di attrice.

La Matera è comparsa in un film di Carlo Verdone e pure in alcune importanti fiction italiane quali Carabinieri e Don Matteo. Poi l’approdo in politica grazie al supporto di Silvio Berlusconi fino ad arrivare al Parlamento Europeo.

“Ho cominciato come annunciatrice Rai – ha raccontato Barbara a Monica Setta – Poi Silvio Berlusconi mi ha voluta in politica ed è stata un’esperienza stupenda. Avevo appena ventitre anni quando sono arrivata al Parlamento Europeo. Ora quella fase si è chiusa, lavoro nella comunicazione e mi dedico a mia figlia Diletta”.