Cristel Carrisi è incinta: Al Bano e Romina nonni per la terza volta

Cristel Carrisi diventerà mamma per la terza volta. Come rivelato dal settimanale Gente, la terzogenita di Al Bano e Romina Power è in dolce attesa e si prepara a renderli di nuovo nonni felici. Cristel ha già due figli, nati dal matrimonio con Davor Luksic, con il quale si ventilava ci fosse aria di crisi lo scorso anno. Ma, ovviamente, questa terza gravidanza mette a tacere definitivamente qualsiasi voce di corridoio o indiscrezione.

Cristel Carrisi è già mamma di Kay Tyrone e Cassia Ylenia, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Da tempo vive in Croazia, Paese d’origine del marito Davor Luksic, l’imprenditore che ha sposato nel 2016. La splendida figlia di Al Bano e Romina power deve molto ai suoi genitori, dai quali ha ereditato forza e carattere, ma anche la naturale propensione verso l’arte e il mondo dello spettacolo.

Appassionata di moda (fa la stilista) e con alle spalle esperienze da conduttrice televisiva e cantante, Cristel ha sempre espresso il desiderio di allargare la famiglia. Con Davor la relazione va a gonfie vele e un matrimonio felice come il loro non poteva che dare frutti meravigliosi. Adesso la cicogna è di nuovo in arrivo e possiamo solo immaginare la gioia del cantante di Cellino San Marco e della ex moglie, che si preparano ad accogliere tra le loro braccia un tenero frugoletto.

Cristel Carrisi al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito, perciò non ci resta che aspettare ulteriori dettagli. Non sappiamo se il bebé in arrivo sia un maschietto o una femminuccia, ma il settimanale Gente rivela che con molta probabilità verrà al mondo in autunno.

Il profilo Instagram di Cristel è fermo da qualche tempo e in effetti non abbiamo aggiornamenti sul suo conto. Dalle parole di mamma Romina Power sappiamo che ha raggiunto un altro dei suoi tanti traguardi, laureandosi in Letteratura nella prestigiosa Università di Harvard. E proprio alla madre è dedicato uno degli ultimi post condivisi con i suoi follower, con degli scatti felici accompagnati da parole dolcissime: “Ditele che la amate e che vi manca. Ringraziatela per avervi messo al mondo e per tutto il tempo che vi ha dedicato. Anche se vi sentite ogni giorno, o se non siete in buoni rapporti, se non c’è più, o se pensate che sia scontato e lo sappia già. Voi diteglielo comunque.”