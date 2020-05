Al Bano e Romina Power, Cristel Carrisi in crisi con il marito Davor: l’indiscrezione

editato in: da

Cristel Carrisi è in crisi con il marito Davor Luksic? Secondo alcune indiscrezioni la figlia di Al Bano e Romina non starebbe vivendo un periodo sereno. Conduttrice e cantante, decisa come il suo papà e bella come la mamma: Cristel da diverso tempo si è trasferita in Croazia con il marito.

Nel 2016 infatti, con una strepitosa cerimonia che si è tenuta a Cellino San Marco, ha sposato il milionario cileno-croato. Nel 2018 ha dato alla luce il primo figlio, Kay Tyrone, mentre un anno dopo è arrivata Cassia Ylenia, chiamata così in onore della primogenita di Al Bano e Romina, scomparsa nel 1994 a New Orleans.

Molto riservata e decisa a vivere il suo privato lontano dai riflettori, Cristel ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei fan di Al Bano e Romina. L’ultima apparizione della giovane risale a qualche mese fa, quando ha sfoggiato le sue doti di conduttrice guidando il programma 55 passi nel sole, dedicato alla carriera e all’amore fra i suoi genitori. In seguito è apparsa in collegamento con Mara Venier in una puntata di Domenica In.

Come ha rivelato Al Bano, Cristel vive ormai stabilmente in Croazia con la sua famiglia e i genitori in passato sono spesso stati ospiti della coppia. L’emergenza sanitaria però ha tenuto Carrisi e la Power lontani dalla figlia, che sperano di riabbracciare presto. Se nell’ultima apparizione pubblica, era apparsa sorridente, secondo alcune indiscrezioni starebbe vivendo un periodo complicato.

A preoccupare i fan la scelta, improvvisa e non giustificata, di cancellare il suo profilo Instagram. La giovane Carrisi, che in passato era stata molto attiva sui social, non ha svelato i motivi dietro questa decisione, ma è semplicemente scomparsa. Un gesto che ha fatto molto discutere e che ha spinto i fan di Romina e Al Bano a pensare che ci possa essere qualcosa che non va. Cristel è in crisi con Davor? Se possibile il milionario è ancora più riservato della moglie, tanto che sul suo profilo Instagram non compaiono foto della famiglia e l’ultimo scatti dedicato alla figlia di Al Bano risale al 2019.