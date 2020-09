Lutto per Sylvester Stallone: morta la mamma a 98 anni

editato in: da

Jackie, la mamma di Sylvester Stallone

Lutto per Sylvester Stallone, la madre Jackie si è spenta a 98 anni. A darne conferma, il fratello minore dell’attore, Frank, con un post sul suo profilo Instagram.

Frank ha ricordato la mamma condividendo alcune foto su Instagram che la ritraevano da giovane e altre più recenti. Il messaggio commosso recita: “Questa mattina io e i miei fratelli abbiamo perso nostra madre Jackie Stallone. Aveva quattro figli, Tommy, Sylvester, Frankie e la nostra sorellina Toni Ann. Era una donna straordinaria, piena di coraggio e senza paura. È morta nel sonno, come desiderava”.

Il post prosegue raccontando di una donna speciale, dal carattere eccentrico e particolare, che ha vissuto momenti storici di grande difficoltà, dal proibizionismo alla seconda guerra mondiale.

Il cantante esprime tutto il suo dolore per la perdita della madre: “Quando conosci qualcuno da 70 anni, è dura e triste… Mio fratello Sylvester si è occupato di lei trattandola come se fosse una regina per tutta la vita. Non potrò mai più chiamarla né sentire i suoi rimproveri perché non mi sono mai sposato. Ma il suo spirito sopravvive. Mi mancherai per sempre mammina“.

Jackie Stallone, nata nel 1921, è morta a 98 anni. Fu una donna molto particolare, per certi versi rivoluzionaria. Astrologa di professione, fondò negli anni Ottanta la Gorgeous Ladies of Wrestling, sport di cui era appassionata. Era molto popolare in tv dove apparve in diverse trasmissioni. Nel 2012 affrontò la morte della figlia, l’attrice Toni D’Alto, portata via da un tumore.