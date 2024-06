Fonte: IPA Trina McGee nel 2015

Trina McGee, su Instagram, ha rivelato di aspettare il quarto figlio a 54 anni. L’attrice è nota in America per Boy Meets World: l’interpretazione di Angela Moore le è valsa la popolarità. Di origine haitiana, l’attrice ha chiesto a tutti di inviare pensieri positivi per lei, per una gravidanza serena, e per il bambino in arrivo: scopriamo tutto su di lei, biografia, carriera, vita privata e curiosità.

Chi è l’attrice Trina McGee

Per i fan di Boy Meets World, Trina McGee è tutt’altro che un’attrice poco nota. Nata e cresciuta nel Bronx a New York, da mamma pianista e papà fotografo, l’attrice è di origine haitiana e, per un certo periodo, ha frequentato la Howard University di Washington con indirizzo Scienze Politiche. Sin da giovane, ha coltivato la passione per la musica, imparando a suonare il piano, e per la recitazione.

La sua carriera è iniziata nel mondo della televisione, dove ha ricoperto diversi ruoli minori, come quello di Angela Moore in Boy Meets World nel 1997. Questo ruolo non solo le è valso la popolarità, ma è stato ben accolto dagli adolescenti dell’epoca. Una volta conclusa l’esperienza, è tornata nella serie sequel Girl Meets World nel 2015, riprendendo il suo ruolo. Nonostante il successo ottenuto con Boy Meets World, l’attrice ha dichiarato in seguito di aver subito diversi episodi di razzismo sul set. Il 3 giugno, su Instagram, ha rivelato di essere in attesa del quarto figlio all’età di 54 anni.

Vita privata

Oggi Trina McGee è sposata con Marcello Thedford: secondo People, la loro unione dura da più di 16 anni. Anche Thedford è un attore proprio come la McGee, noto soprattutto per i suoi ruoli nei film Volcano ed Employee of the Month. La coppia si è conosciuta a Roma, durante le riprese del film Daylight del 1996 insieme all’attore Sylvester Stallone. McGee ha avuto tre figli, di cui due – Langston e Ramia – insieme all’ex marito Courtland Davis, con cui ha avuto una storia d’amore lunga circa 10 anni. Non si conosce il nome del terzo figlio, avuto da una relazione precedente al matrimonio con Davis, e di cui era in attesa al momento delle riprese di Boy Meets World. Trina McGee e Marcello Thedford non sono una “coppia social”, e hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione.

L’annuncio della gravidanza su Instagram

Insieme all’annuncio della dolce attesa a 54 anni, ha scelto di ritagliarsi un periodo di stacco dai social. La notizia è stata comunicata ai follower con un post. “Alla tenera età di 54 anni ho scoperto di essere incinta. Vi prego di benedirci con le vostre preghiere per un parto tranquillo. Sto per fermare i miei profili social per un po’. Grazie per gli auguri in anticipo e per le vostre preghiere”. Al di là di molti commenti di supporto e di approvazione, oltre che di felicitazioni per il futuro arrivo in famiglia, in molti hanno espresso alcune perplessità sull’età di McGee: purtroppo, nulla che non sia già successo ad altre attrici, come Sienna Miller, che è diventata mamma bis a 42 anni, nel 2023.