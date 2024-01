Fonte: IPA Sienna Miller

Sienna Miller è diventata mamma per la seconda volta a 42 anni. La famiglia dell’attrice si allarga: fidanzata con Oli Green – più giovane di lei di 15 anni – l’esclusiva è stata rivelata dal MailOnline. La coppia ha avuto una bambina: per Green, è la prima figlia, mentre la Miller è già mamma di Marlowe, che ha avuto dalla precedente relazione con l’attore Tom Sturridge.

Sono ben pochi i dettagli condivisi sulla nascita della figlia di Sienna Miller: nessun annuncio su Instagram né comunicati ufficiali sui giornali. L’attrice è stata sorpresa a passeggio nella zona ovest di Londra insieme al fidanzato Oli Green: cappotto color cachi, tuta di jeans e un marsupio Artipoppe (dal costo di “soli” 3,300 dollari). La dolce attesa è stata ufficialmente rivelata in occasione di una vacanza al mare in agosto: la Miller è stata poi fotografata sul red carpet di Vogue World 2023 con il pancione.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Vogue, la Miller ha specificato che la gravidanza non è stata pianificata. Tuttavia, rispetto alla prima gravidanza, si sente “psicologicamente più preparata” ad affrontare la crescita della bimba. La figlia Marlowe – che ha 10 anni – è in ogni caso felicissima di avere finalmente una sorellina (che chiedeva da tempo). Riguardo all’età, l’attrice ci ha spesso scherzato su, ma ha ammesso di aver dovuto combattere contro i pregiudizi per la dolce attesa a 41 anni (ha compiuto 42 anni il 28 dicembre 2023).

Sienna Miller sfida le convenzioni e combatte i pregiudizi sull’età

L’età è solo un numero, ma spesso, soprattutto di fronte alle gravidanze o alle coppie con differenze d’età, ci si sente in diritto di esprimere un’opinione. Non richiesta, naturalmente. Così, Vip (e non) si ritrovano a dover sfidare le convenzioni, combattere i pregiudizi. Ma soprattutto dimostrare che, al di là di tutto, l’età non conta poi molto, perché è ciò che vogliamo (e possiamo) fare che ci rende davvero felici e completi.

“Credo che le persone siano maggiormente a proprio agio con un modo di vivere che esiste da moltissimi anni ma che è misogino e patriarcale. Si critica il fatto che sia una donna che ha una relazione con un uomo più giovane oppure il fatto che sia rimasta incinta a 40 anni. Ci sono dei doppi standard, ma credo che le persone non si pongano nemmeno il problema. È tutto molto banale”, ha detto a Vogue l’attrice.

E ha aggiunto: “Mi piacerebbe arrivare al punto in cui non sento più il bisogno di scherzare sul fatto di non essere più giovanissima e di essere in attesa di un bebè per mostrare di essere ironica e saper scherzare”. La differenza d’età con il suo compagno, in ogni caso, non è stata un problema, sebbene lo scetticismo dei primi tempi. “Non pensavo sarebbe andata avanti a causa della differenza di età. Oli ha dovuto insistere molto per convincermi ad uscire con lui”. Ora, la coppia ha dato il benvenuto alla piccola, di cui non si conosce ancora il nome (né la data di nascita esatta).