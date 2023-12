Sienna Miller in copertina col pancione: ‘Così combatto i pregiudizi’

Sienna Miller è in attesa del secondo figlio dal collega 27enne Oli Green, noto al pubblico per aver preso parte alla serie tv ‘The Crown’. Tra i due ci sono 14 anni di differenza di età, che non sembrano rappresentare un problema per la coppia: “Immagino che possa essere difficile per le persone farsene una ragione, ma tra noi ci sono solo gioia ed amore” fa sapere l’interprete di ‘Alfie’. “Non credo che si possano fare leggi sulle questioni di cuore. Sicuramente io non ne sono mai stata capace” ha concluso l’interprete britannica.

Eppure quando relazione ha avuto inizio due anni fa, anche lei era piuttosto scettica: “Un amico ci ha presentati durante una festa di Halloween, ma io non pensavo sarebbe andata avanti a causa della differenza di età. Oli ha dovuto insistere molto per convincermi ad uscire con lui” si legge sulle pagine di Vogue. Sforzi che hanno decisamente dato i loro frutti, poiché poco dopo Sienna ed Oli si sono trasferiti in un appartamento di Londra e hanno deciso addirittura di metter su famiglia.