Sienna Miller incinta per la seconda volta: pancione in primo piano sul red carpet

A Londra, Sienna Miller si è presentata con uno stile che fa tendenza. Eccola, sul red carpet di Vogue World 2023, sfoggiare il suo pancione incorniciato da un iconico Schiapparelli. Nell’aprile del 2022, l’attrice americana aveva rivelato a Elle, di aver congelato alcuni ovuli. “Avendo concentrato la mia attenzione sulla necessità di avere un altro bambino, ora penso che se accadrà, accadrà”.

Sienna Miller svela la gravidanza sul red carpet

Giovedì scorso, l’attrice è apparsa sul red carpet di Vogue World con uno dei look più audaci che abbia mai indossato. E no, non si tratta di un abito qualunque, ma di un capolavoro della couture Schiaparelli. La Miller ha scelto di indossare un completo della collezione couture autunno/inverno 2023 del marchio, composto da un crop top color avorio e una gonna a sbuffo.

Naturalmente, ogni pezzo aveva il suo fattore wow. Infatti il top, che si fermava appena sotto il seno, presentava una scollatura profonda, un collo ampio e leggere ruches ai lati. Sembrava un classico abbottonato ma era corto abbastanza da lasciare il pancione dell’attrice in mostra. Anche la gonna aveva un grande impatto, con una silhouette a forma di U in vita e numerosi strati di volume.

La sua forma ricordava quasi un “bozzolo” e si concludeva appena sotto la zona del ginocchio. Miller ha completato il look con un paio di calze velate e un paio di tacchi “toe” neri del marchio Schiaparelli. La futura mamma 41enne ha aggiunto un tocco di colore al look con gli orecchini a “lampadario” dorati di Schiaparelli.

La gravidanza di Sienna Miller

Questo è il primo figlio che Sienna Miller ha con il suo compagno attuale Oli Green. L’attrice frequenta il figlio di un noto gallerista inglese di 26 anni da febbraio 2022. Ma la Miller è già madre della sua figlia undicenne, Marlowe, avuta con l’ex fidanzato Tom Sturridge, il presunto fidanzato attuale di Alexa Chung.

Nel 2019, Sienna parlando delle gioie della maternità e dell’educazione di sua figlia, ha confessato: “Quando cresci un bambino, vedi riflessi di te stesso in quella persona ed è il rapporto più amorevole e intenso che ho”. La Miller spiega a ‘People’ che durante la sua prima gravidanza, era solita a preferire vestiti boho e abiti fluttuanti. Ma se il look di Schiaparelli dell’attrice è un’anticipazione del suo stile maternità futuro, allora ci aspetta una sorpresa straordinaria.

La notizia della gravidanza era comunque nell’aria. Ecco infatti che Sienna Miller aveva già espresso la sua volontà di diventare madre per una seconda volta. Già più di un anno fa l’attrice confessava: “La biologia è incredibilmente crudele nei confronti delle donne, almeno è stato così per me. Poi sono arrivata ai 40 anni e ho congelato alcune uova. Avendo concentrato la mia attenzione sulla necessità di avere un altro bambino, ora penso che se accadrà, accadrà. Quella minaccia esistenziale si è dissolta”.

I pancioni vanno in scena

Il mondo della moda maternità è in fermento quest’anno. Abbiamo visto Miriam Leone sfoggiare l’abito sottoveste al Festival di Venezia. Passando da Diletta Leotta che quest’estate di ha deliziato con i suoi look da mare e pancione in bella vista. E, soprattutto, abbiamo assistito a Rihanna, che ha condotto il pubblico in una sorta di passerella maternità prima di dare il benvenuto al suo secondo figlio il mese scorso.

Sono passati i giorni in cui le mamme in attesa indossavano solo abiti ampi per coprire il pancione sono finti. Ora prediligono silhouette che esaltano la loro bellezza. A Londra, Sienna Miller si è presentata con uno stile che fa tendenza ma non è la prima. Beyoncé ha reso popolare la sorpresa di svelare il pancione su social media e sul palco dello spettacolo dell’halftime del Super Bowl. Ora, Sienna Miller sta facendo un gesto altrettanto iconico sul red carpet.