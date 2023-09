Miriam Leone mostra il pancione con l’abito sottoveste che nasconde un indizio

Una magnifica Miriam Leone, a Venezia, mostra il pancione che cresce sempre di più. L’attrice siciliana, che non è stata sul red carpet del Festival del Cinema nei primi giorni dedicati alla manifestazione, ha partecipato all’evento One Night in Venice organizzato da Giorgio Armani e, per l’occasione, ha indossato un abito sottoveste che potrebbe nascondere un indizio. La curiosità sul sesso del nascituro è infatti alle stelle. Complice è anche il comportamento di lei, sempre più misterioso, e una serie di post punteggiati di segnali che sembrano portare tutti nella stessa direzione.

Miriam Leone, con l’abito sottoveste è magnifica

Il sorriso è sempre lo stesso ma la sua luce è decisamente cambiata. Da quando è in attesa del suo primo bambino, Miriam Leone è raggiante. Le foto col pancione che iniziano a circolare, se escludiamo i suoi post su Instagram, mettono in evidenza il suo nuovo stato di grazia che ci piace davvero moltissimo. Lo ha dimostrato anche per la sfilata di Armani Privè a Venezia, sfoggiando un abito sottoveste col quale ha abbracciato le sue nuove rotondità da futura mamma.

Il colore dell’abito, che ha unito a un soprabito in tinta di pizzo, sembra voler rivelare un po’ di più sul sesso del nascituro che per il momento ha voluto tenere per sé. Il celeste però parla chiaro: Miriam Leone potrebbe essere in attesa di un maschietto. Una spia, questa, che si aggiunge a quelle delle settimane scorse e che sono state captate dai fan più attenti.

Fonte: Getty Images

Il toto-sesso del bambino di Miriam Leone

Potrebbe essere un maschietto. C’è chi è ne è davvero sicuro, soprattutto dopo che Miriam Leone ha rivelato che “pane e olio” sarebbe il suo spuntino preferito per questo periodo. Per qualcuno, infatti, potrebbe trattarsi di una voglia tipica di chi è in attesa di un maschio, certamente per una ragione empirica e niente di più, mentre chi analizza la forma della sua pancia – in rapida crescita – suppone che stia aspettando una femminuccia.

Insomma, la gravidanza di Miriam Leone – annunciata tramite le colonne di Vanity Fair – ha suscitato grandissima curiosità. Un po’ perché la notizia è arrivata inaspettata e direttamente da lei, eventualità assai remota in tempo di social, e poi perché non si è mai mostrata ossessionata dalla maternità. Non che non volesse un figlio, anzi, il bambino che aspetta è desiderato e non potrebbe essere più felice.

L’estate 2023 è stata quindi quella dell’attesa. A sorpresa persino per lei, peraltro, che si è accorta di essere in dolce attesa per caso e guardandosi in una foto. Il suo corpo stava infatti cambiando rapidamente e i tempi della vita che siamo abituati a vivere non avevano destato in lei il minimo sospetto. Solo quando si è fermata a pensare ha capito che poteva trattarsi di una vita che stava crescendo dentro di lei. Da quel momento, non ha più voluto tenersi il segreto e l’ha condiviso col mondo. Il suo nuovo viaggio non è che all’inizio ma promette di essere il più travolgente di tutta la sua vita.