Fonte: IPA Miriam Leone

Miriam Leone è una delle attrici italiane più amate degli ultimi anni. L’artista siciliana, infatti, ha conquistato il pubblico con la sua bellezza mozzafiato e la sua bravura indiscussa. Miriam Leone, di recente, ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita. Infatti lo scorso dicembre è nato il suo primogenito: Orlando Carullo, avuto dal marito Paolo Carullo. L’attrice è convolata a nozze il 18 settembre 2021 nella sua amata Sicilia e, due anni dopo, la coppia ha accolto la benedizione più grande.

Miriam Leone non ha avuto timore a mostrare la sua gravidanza sui social, raccontandosi con bellissime foto e look sorprendenti. Ma, anche dopo la nascita del piccolo Orlando Carullo, l’attrice ha utilizzato il suo profilo digitale per lanciare dei messaggi positivi e raccontare la sua vita da mamma. Così ha fatto, anche di recente, Miriam Leone che ha condiviso su Instagram una foto in occasione del suo primo impegno lavorativo, dopo il parto. La didascalia del post è un vero messaggio positivo per tutte le donne.

Miriam Leone, il messaggio per le neo mamme

Miriam Leone è diventata mamma il 29 dicembre 2023. L’attrice ha dato alla luce un maschietto e ha raccontato la sua gioia sul suo canale Instagram ufficiale attraverso un tenero scatto, in cui stringe la manina del nuovo arrivato. In seguito l’artista ha continuato a raccontare il suo periodo magico sui social condividendo scatti e storie che raccontano le sue giornate da neo mamma. Tra questi momento speciali, anche l’allenamento post parto e le uscite con il passeggino.

Adesso, però, Miriam Leone ha voluto condividere con tutti i suoi followers anche le sensazioni del primo giorno di lavoro, dopo il lungo periodo della gravidanza. L’attrice, infatti, ha di recente partecipato a una sfilata della Milano Fashion Week, condividendo, prima uno scatto sul suo profilo Instagram. Nella didascalia del post, l’artista manda un appello a tutte le donne che non si sentono al massimo dopo il parto: “Primo trucco (strafigo) per il primo evento di lavoro post parto. In questa fase in cui non ci si vede o sente sempre al top è un bel regalo! Ricordate che nella vita ci sono momenti che ti senti (e magari sei…) crisalide e momenti che ti senti farfalla e va bene così”.

Federica Pellegrini, torna a lavoro come Miriam Leone

Come Miriam Leone, anche Federica Pellegrini è diventata mamma da poco. La piccola Matilde, infatti, è nata lo scorso 3 gennaio, dall’amore con il marito Matteo Giunta. Anche la nuotatrice ha raccontato questo periodo meraviglioso e la sua nuova vita da mamma sui social e, di recente, ha parlato del suo ritorno a lavoro, dopo il parto.

Federica Pellegrini ha postato, infatti, uno scatto che la inquadra di spalle con la piccola in braccio. La didascalia della foto descrive il suo momento speciale: “Back to work…(together)…in Venice”. A seguire la sportiva ha inserito un hashtag collegato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’impegno lavorativo della nuotatrice, infatti, era proprio legato all’importante evento sportivo in arrivo. Federica Pellegrini è sembrata, come sempre, stupenda con indosso un tailleur grigio.