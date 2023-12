Fonte: IPA Miriam Leone

Il 2023 ha regalato un’ultima grande gioia a Miriam Leone: l’attrice è infatti diventata mamma lo scorso 29 dicembre del suo primogenito, nato dal matrimonio con Paolo Carullo. Ad annunciarlo, è stata proprio l’ex Miss Italia con un post sui social, in cui ha rivelato il nome del piccolo: Orlando Leone Carullo.

Miriam Leone è diventata mamma

essere diventata mamma. “Il 29 Dicembre è nato il nostro bambino Orlando Leone Carullo. Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas. Siamo felicissimi” ha scritto l’attrice a corredo di uno scatto che mostra la sua mano intrecciata a quella del bebè. Non riesce a trattenere l’emozione Miriam Leone , e la sua gioia si percepisce a pieno anche dalle parole scelte per rivelare al mondo di“Il 29 Dicembre è nato il nostro bambinoAmore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas. Siamo felicissimi” ha scritto l’attrice a corredo di uno scatto che mostra la sua mano intrecciata a quella del bebè.

Moltissimi gli auguri che hanno sommerso il post, scorrendo il quale si leggono diversi nomi noti. Tra i primi a congratularsi, c’è Stefano Accorsi, che con la Leone ha recitato nel film Marilyn ha gli occhi neri: “Auguri! Benvenuto Orlando, e un grande abbraccio a voi”. “L’ultimo regalo di questo anno meraviglioso ! Auguri a voi ! Auguri a te Splendore” ha invece commentato Elena Sofia Ricci, a cui ha fatto eco Vittoria Puccini: “Evviva, non potevate passare un Capodanno migliore”. Ma anche Laura Chiatti, Emma Marrone, Laura Pausini ed Andrea Delogu hanno colto l’occasione per dedicare qualche dolce parola alla neomamma.

La gravidanza di Miriam Leone

L’annuncio della gravidanza di Miriam Leone era arrivato la scorsa estate dalla pagine di Vanity Fair. Da sempre molto discreta e riservata, l’attrice aveva condiviso la bella notizia con un po’ di ritardo, spiegando di aver scoperto di essere incinta ancor prima di fare il test: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo” aveva raccontato al magazine. L’ex Miss Italia ha comunque sempre ribadito che la maternità non dovrebbe rappresentare un obbligo per nessuna: “Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere”.

Orgogliosa del suo pancione, Miriam lo ha spesso valorizzato, scegliando outfit che hanno esaltato la sua radiosità tanto sul red carpet, quanto sui social, e facendosi promotrice di una femminilità libera e indipendente, lontana da stereotipi e cliché. La Leone ha infatti lavorato fino a pochi mesi dal parto, apparendo in splendida forma anche all’ultima Festa del cinema di Roma accanto alla collega Monica Bellucci.

L’amore con Paolo Carullo

Miriam Leone si è sposata con Paolo Carullo il 17 luglio 2022, nel corso di una cerimonia super blindata. Pur non amando particolarmente i riflettori sulla sua vita privata, l’attrice ha in più di un’occasione speso delle pubbliche parole di stima ed ammirazione per quello che definisce, senza mezzi termini, l’uomo della sua vita. Ultima, quella per il suo compleanno “Sei la mia metà e non perché io mi senta incompleta, ma perché con te la felicità si moltiplica e le difficoltà si dimezzano. Il resto te lo dirò a voce e, come sempre, con gli occhi. Auguri Amore” aveva scritto. Un messaggio che oggi, dopo la nascita del piccolo Orlando, Paolo apprezzerà ancora di più.