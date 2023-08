Miriam Leone incinta, la prima dedica al futuro papà Paolo Carullo

Miriam Leone sta per diventare mamma. Lo ha dichiarato all’improvviso, dopo un anno di matrimonio con Paolo Carullo, e pare che anche lei lo abbia scoperto per caso. Ora, a qualche settimana dall’annuncio ha pubblicato la prima dedica d’amore per suo marito e futuro papà del bambino che porta in grembo. L’occasione è quella del compleanno di lui che, per quest’importante ricorrenza, si è visto recapitare delle parole bellissime comparse sul profilo Instagram ufficiale di sua moglie.

Miriam Leone, le parole per il marito Paolo Carullo

“Buon compleanno @paolocarullo. Sei la mia metà e non perché io mi senta incompleta, ma perché con te la felicità si moltiplica e le difficoltà si dimezzano. Il resto te lo dirò a voce e, come sempre, con gli occhi. Auguri Amore”, ha scritto Miriam Leone su Instagram, concedendo uno strappo alla regola alla sua proverbiale riservatezza. Di lui parla, ma pochissimo, e sono rare le foto che pubblica sui suoi social, che usa anche per scopi lavorativi.

Ora che è in attesa del suo primo figlio, però, Miriam Leone ha deciso di lasciarsi un po’ andare e di far passare un po’ di quella felicità che l’ha travolta all’improvviso. Sta infatti iniziando a condividere le foto del suo bellissimo pancione che cresce e, alcune di queste, sono state scattate proprio da suo marito. La coppia, affiatatissima, si è unita in matrimonio in Sicilia il 17 luglio 2022 dopo una serie di preparativi blindatissimi che hanno portato a una cerimonia da sogno.

Come ha scoperto di essere incinta

Una foto, una rotondità che su di sé non aveva mai avvertito. Così Miriam Leone ha scoperto di essere in attesa del suo primo figlio e, da quel momento, non è riuscita a trattenere la gioia. L’annuncio è arrivato direttamente dalle colonne di Vanity Fair: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Di lui, aveva parlato in un’intervista a Verissimo rilasciata a qualche mese dal matrimonio: “Ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Ho trovato l’unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare. Non avevo l’esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto ‘con lui sì’, è proprio la persona che fa la differenza”.

Il desiderio di diventare madre, poi, l’ha sempre accompagnata nonostante non abbia forzato la natura per avere un bambino. Non era infatti un’esigenza primaria, per lei, che si è sempre scagliata contro chi – invece – fa pressioni alle donne che non sono madri, che non lo sono ancora diventate e ancora quelle che non vogliono figli: “Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”.