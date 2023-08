Miriam Leone incinta, la prima foto col pancione scattata dal futuro papà

Fonte: IPA Pancioni d’estate: l’attesa più dolce per molte star

Un Ferragosto davvero speciale, per Miriam Leone, che ha appena annunciato di essere incinta del suo primo figlio. L’attrice siciliana ha infatti mostrato per la prima volta il pancione che cresce, immortalato dal futuro papà Paolo Carullo, che per lei ha scelto la splendida cornice di un tramonto sul mare. La notizia è arrivata inaspettata persino per lei, che si è accorta di essere in dolce attesa osservando i mutamenti del suo corpo in foto. Una “pancetta” sospetta che l’ha fatta sussultare: questo il primo segnale della nuova vita che stava crescendo dentro di lei.

Miriam Leone incinta, la prima foto di Paolo Carullo

Pochissimi ingredienti per restituire un ritratto perfetto. Miriam Leone non potrebbe essere più felice ed è quello che traspare dalla foto comparsa su Instagram nella quale rivela al mondo le sue prime e dolcissime rotondità da futura mamma. La foto non poteva essere che sua, di Paolo Carullo, marito e futuro papà, che l’ha ripresa in riva al mare al tramonto.

Il top cipria di chiffon leggero lascia scoperto il pancino, che sta crescendo rapidamente, mentre lei – ora che tutti sanno – non ha nessuna intenzione di nascondere la felicità che l’ha travolta in pochissimo tempo. L’attrice si è presa il giusto tempo per rivelare a tutti la bella novità che la riguardava, affidando alle colonne di Vanity Fair una lunghissima confessione nella quale ha raccontato della sua imminente maternità.

Quando nasce il figlio di Miriam Leone

La nascita del piccolo è attesa per il 2024, ma sui progetti per il futuro l’attrice è apparsa molto cauta. E, sui sogni per lui, ha raccontato: “È troppo presto, non ci ho pensato. È ancora qualcosa che è parte di me, dentro. Fuori c’è la gioia, che condivido con mio marito Paolo Carullo. E da questo momento in poi con tutti”. A chi ha sognato di vederla incinta, ben prima che fosse vero, risponde invece con inconsueto entusiasmo: “Io, sono onesta, non ci vedo niente di male nel fatto che la gente sogni queste cose. C’è chi sogna perché un figlio l’ha già avuto, chi perché non ce l’ha e poi c’è anche un sacco di gente a cui non frega proprio niente”.

Sull’essere madri, invece, ha spiegato: “La maternità non è altro che “una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato”.

Si tratta quindi di un momento d’oro per Miriam Leone che, oltre ai successi professionali (tra cinema, tv e progetti personali), sta per mettere al mondo il suo primo figlio. Con Paolo Carullo forma una coppia bellissima, seppur molto riservata: il matrimonio, per il pubblico, era arrivato all’improvviso ma con una cerimonia molto romantica che ha conquistato tutti. E ora, a poco più di un anno dal Sì, sono pronti a sconvolgere la loro vita con un bambino che hanno fortemente desiderato.