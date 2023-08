Miriam Leone è incinta: l’annuncio (emozionante) in grande stile

Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

Miriam Leone è incinta: l’annuncio della sua dolce attesa è arrivato sulle pagine di Vanity Fair, dove l’attrice ha voluto condividere l’inizio di questo nuovo ed entusiasmante capitolo della sua vita. Nei mesi scorsi più volte le era stata attribuita una gravidanza, ma adesso è stata la stessa artista a dare la bella notizia a tutti i suoi fan, raccontando questo viaggio tutto da scoprire.

Miriam Leone, l’annuncio della gravidanza

È arrivato inaspettato e pieno di gioia l’annuncio della dolce attesa di Miriam Leone: l’attrice, che solo qualche tempo fa aveva dichiarato con fermezza di “smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato”, oggi si ritrova a intraprendere un viaggio emozionante e pieno di sorprese, quello della maternità.

La notizia l’ha data la stessa artista sulle pagine di Vanity Fair, dove ha rilasciato una lunga intervista per parlare di questo capitolo della sua vita che sta per spalancarsi, con tutta la felicità che ne consegue. Al magazine ha raccontato di essersi accorta di essere incinta prima del risultato del test di gravidanza: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Oggi sulla maternità, rispetto a qualche anno fa, ha cambiato idea: ha contribuito l’aver fatto pace con la sua femminilità, anche se sottolinea che “una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere”.

Prima di poter generare la vita per l’attrice è stato fondamentale però realizzarsi come persona: ha lottato per la sua carriera, per affermarsi e realizzare tutti i suoi desideri, e oggi sta nascendo una nuova Miriam insieme alla vita che cresce dentro di lei.

“Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”, ha confessato. E ha aggiunto: “Sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”.

Miriam Leone, le parole sulla maternità

Una gioia immensa, quella di Miriam Leone e del marito Paolo, che nel settembre del 2021 si sono giurati amore eterno. Qualche tempo fa un vestito troppo stretto aveva fatto pensare a una gravidanza, ma per l’attrice non è mai stato un problema: “Io, sono onesta, non ci vedo niente di male nel fatto che la gente sogni queste cose. C’è chi sogna perché un figlio l’ha già avuto, chi perché non ce l’ha e poi c’è anche un sacco di gente a cui non frega proprio niente”.

Raggiante e felicissima, ha confessato che la prima persona a cui ha pensato non appena ha visto il risultato del test di gravidanza è stata sua madre: “Si è attivata una specie di riconnessione con la linea femminile fino alla preistoria”. E, al quarto mese di gravidanza, si gode tutto l’amore che questa notizia ha portato con sé: “È ancora qualcosa che è parte di me, dentro. Fuori c’è la gioia, che condivido con mio marito Paolo. E da questo momento in poi con tutti”.