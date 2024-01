Fonte: IPA Pancioni vip del 2024

Miriam Leone è diventata mamma del piccolo Orlando e non potrebbe essere più felice. Finora aveva condiviso soltanto un primo tenero scatto del piccolo, nel quale si vede soltanto la manina col braccialetto dell’ospedale, ma a distanza di qualche giorno ha deciso di scrivere le sue prime parole da mamma. Tutto accompagnato da alcuni selfie al naturale, com’è sua abitudine. Un modo per raccontare le sensazioni scaturite dalla sua prima maternità e mostrarsi in tutta la sua splendida “imperfezione”.

Miriam Leone, prime parole da mamma e selfie al naturale

“Sono diventata mamma”, inizia con questa frase, accompagnata da un piccolo cuore rosso, il post condiviso su Instagram da Miriam Leone, pronta a raccontare le prime impressioni da neomamma, dopo la nascita del piccolo Orlando avvenuta lo scorso 29 dicembre 2023.

“La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina”, prosegue il post.

Poi il ringraziamento ai due uomini più importanti della sua vita e a chi le ha fatto sentire sostegno e vicinanza, anche con un semplice gesto: “Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta. Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario. Mi sento così, imperfetta e innamorata“. Ed è proprio quello che si evince dai pochi selfie che la conduttrice e attrice ha scelto di condividere insieme a queste parole: bella e raggiante, al naturale come è sua consuetudine mostrarsi sui social, forte della convinzione che i difetti siano dei vessilli da portare con orgoglio, in un mondo che ci vuole senza neanche un capello fuori posto.

Miriam Leone, la gioia per la nascita del piccolo Orlando

Quel 29 dicembre 2023 resterà una data indelebile nel cuore di Miriam Leone e del marito Paolo Carullo. È il giorno in cui sono diventati genitori per la prima volta, provando una gioia indescrivibile che l’attrice ed ex Miss Italia ha ben riassunto in quel “Amore infinito” che accompagnava la foto della manina del figlio appena nato.

Il coronamento di un grande amore, che lei stessa aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair rilasciata la scorsa estate: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Adesso è il momento di godersi questo nuovo capitolo della vita. Nessuno è preparato per essere genitore, in fondo, ma se alla base c’è l’amore è una strada in discesa. Al netto delle notti in bianco e della pace perduta, s’intende.