Miriam Leone al naturale su Instagram: “Mostrarmi così mi dà forza e libertà”

Ci vuole sacrificio per tenersi in forma, qualche rinuncia e un po’ di sudore tra un esercizio e l’altro. Certo, quando c’è lo zampino di Madre Natura parti avvantaggiata, ma non per questo è scontato avere il “coraggio” (tra virgolette) di mostrarsi per come si è. Senza trucco e senza inganno, così Miriam Leone è tornata a condividere su Instagram un selfie al naturale che è il pretesto per una riflessione più profonda. Perché puoi essere la donna più bella e desiderata del mondo, ma ciò non cancella paure e insicurezze e la splendida Miriam ci ricorda una cosa importantissima: il senso di libertà che dà la consapevolezza di sé.

Era da diverso tempo che Miriam Leone non tornava a vestire i panni di paladina della bellezza al naturale che tanto ci piace. In un tranquillo sabato pomeriggio l’attrice ha scelto di mostrarsi ancora una volta senza trucco né acconciature di sorta, nell’esatto momento in cui tutte (ma proprio tutte) vorremmo solo nascondere lo smartphone e tenere alla larga qualsiasi obiettivo: il post-palestra.

È stato un pomeriggio dedicato all’allenamento, che non guasta mai sia per tenersi in forma che per mantenersi in salute, ed è proprio qui che la Leone ha messo a nudo un’immagine di sé ben lontana dalle copertine patinate o dai set cinematografici e fotografici. Perché è facile apparire sempre perfette dopo ore di seduta tra make up e hairstylist, la parte difficile è eliminare ogni orpello e mettere in bella mostra anche i più piccoli difetti, quelli di cui ci accorgiamo soltanto noi ogni volta che ci guardiamo allo specchio.

Canotta rosa, capelli scompigliati (con il nuovo bob di gran tendenza, che le sta divinamente) e a margine poche parole ma di grande effetto, che non fanno altro che confermare quel che sapevamo già: Miriam Leone non è soltanto una donna di classe e di gran talento, ma anche un esempio e una bella iniezione di autostima per tutte noi.

Miriam Leone e la forza di mostrarsi per ciò che si è

Se già per noi “comuni mortali” mostrarsi al naturale spesso non è affatto semplice, per una donna come Miriam Leone sempre sotto ai riflettori si aggiungono tante variabili non di poco conto. Il mondo dello spettacolo richiede una perfezione che non esiste, quell’artificio che talvolta ci pone dinanzi star che sembrano di un altro pianeta. Vuoi per i ritocchini, vuoi per le incredibili opere di “restauro” degli addetti ai lavori, per le celebrità non è così scontato avere il “coraggio” di mostrarsi per ciò che si è.

E poi ci sono le inevitabili insicurezze, la paura del giudizio altrui, tutti fattori che incidono profondamente sul nostro modo di essere e ai quali, a dirla tutta, non dovremmo dare tutto questo peso. “Passione, sacrificio e sudore. E del perché mostrarsi (anche!) senza trucchi e senza pieghe e senza artifici… Mi aiuta a ritrovare me stessa, ad abbassare le aspettative che ho su di me nell’abitudine che ho (per lavoro) a vedermi molto spesso ‘sistemata’, pettinata, ben illuminata… Mostrarmi così mi dà forza e libertà“. Sono le parole che vorremmo sentirci dire dalla nostra migliore amica, quelle di chi ti vuol bene e non vuole altro se non la tua felicità. E questa felicità da dove inizia se non dall’amore e dal rispetto per sé stesse?