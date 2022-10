Miriam Leone al naturale su Instagram: mai vista così bella (con polemica)

Fonte: IPA Festa del Cinema di Roma: Miriam Leone, look in giallo con spacco. E bacia il suo Paolo

Miriam Leone condivide sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae così com’è, al naturale, per gridare a tutti la sua libertà di essere così com’è, senza trucchi e impalcature. L’effetto è magico, come dice lei, e anche suo marito Paolo Carullo non resiste e reagisce così.

Miriam Leone al naturale, effetto magico

Dunque, Miriam Leone pubblica su Instagram un selfie che la ritrae appena sveglia, senza trucco (non è la prima volta che si mostra senza filtri a dir la verità). Nella foto l’attrice è in primo piano, i capelli raccolti ma spettinati, le sue famose sopracciglia stropicciate, lo sguardo corrucciato di chi sembra ancora un po’ addormentato, delle leggerissime occhiaie fanno capolino, mentre sulla pelle si nota qualche micro imperfezione, se così vogliamo definirle. Ma in compenso la sua bellezza naturale è dirompente e quasi più sensuale di quando si presenta tirata a lucido sul red carpet. Sembra anche più giovane.

La Leone scrive a commento del suo scatto: “Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti. Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali, ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo. Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda”.

“Un atto magico”, lo definisce lei, il potersi mostrare sui social per quello che si è, il potersi permettere di mostrare il proprio volto senza maschera, ma per quello che è con le sue naturalezze e imperfezioni. Questo vuol dire essere liberi, o meglio ancora essere liberi di essere se stessi, senza adeguarsi agli stereotipi imposti dalla società e dai social. Un piccolo appunto per i tanti follower ma anche per se stessa.

Miriam Leone, il messaggio del marito

Il messaggio di Miriam Leone viene accolto con entusiasmo dai fan, la foto in poche ore diventa virale e collezione migliaia di cuori. Tra questi ce ne è uno speciale, quello di suo marito Paolo Carullo cui l’ex Miss Italia risponde con un altrettanto semplice: ” ciao amore ❤️”.

Ma i complimenti non si sprecano da parte dei follower. E così scrivono apprezzando la sua autenticità: ” bella e vera!!👏❤️”. “Fieri di essere tuoi fan”. Molti concordano sul fatto che così al naturale la Leone è ancora più affascinante: “Vera ancora più bella“.

Miriam Leone e la polemica sulla foto

A dir la verità non manca anche qualche polemica, perché qualcuno ritiene che per l’attrice sia facile mostrarsi così com’è perché è bella naturalmente. ” scusa Miriam ma sei letteralmente la più bella di Italia, di che coraggio parliamo? (Bellissima comunque, mannaggia a te! )”. Ma la replica di altri fan in difesa dell’attrice arriva subito: ” beh poteva coprire i pori o piallare la pelle fingendo di non averne, coprire quel piccolo brufolo, per cui no non sono d’accordo sulla “rubrica”. Questa è la realtà, ma doversi dimostrare non umani è diventato stancante. Lei è bella anche con queste piccole cose che non chiamerei imperfezioni, ma semplicemente normalità nella sua accezione migliore”.