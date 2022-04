Miriam Leone: con il look da diva conquista Parigi

Se il trucco è capace di esaltare alcuni tratti di un volto, il viso al naturale è la bellezza senza artifici che colpisce di più. Ma tutti hanno le proprie fragilità o paure, anche i vip. E raccontarlo non fa che aiutare gli altri ad accettarsi di più, ad amarsi e a comprendere che i timori fanno parte di ogni persona.

Così l’ultimo post di Miriam Leone su Instagram spiega, con un pizzico di ironia, che a volte ci si fa un selfie senza trucco per “vedere l’effetto che fa”. Che a noi pare bellissimo.

Miriam Leone, il selfie senza trucco su Instagram “per scacciare alcune fragilità”

I capelli sono tornati rossi, ma la bellezza è rimasta immutata. Miriam Leone ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto senza trucco in cui appare stupenda. Senza make up, senza filtri, solo il suo volto, in cui spiccano gli intensi occhi verdi e quei lineamenti che nel tempo hanno conquistato il pubblico, insieme a una spiccata intelligenza e a un’ironia brillante.

L’attrice si è scattata una foto in un momento di relax, come racconta lei stessa a corredo dell’immagine, mentre è stesa sul divano. E lì, è venuta fuori anche la Miriam Leone privata, quella che è proprio come ognuna di noi: forte e fragile al tempo stesso.

“Ciao, mi chiamo Miriam – si legge nela didascalia dello scatto – , sono quasi le 19 e mi sono sdraiata un attimo sul divano di casa… ma devo uscire di nuovo, quindi sarebbe stato meglio non averlo fatto”. Poi l’attrice ha aggiunto: “Vivo nei venti del duemila e ogni tanto, come molti dei miei contemporanei, mi scatto un selfie senza trucco per vedere l’effetto che fa, per scacciare alcune fragilità. Piccola pausa post. Torno a correre. Ah e sí, sono tornata rossa!”.

Parole sincere, anche quelle – proprio come lei – senza filtri. Perché se ci fermiamo a riflettere un istante, e scorriamo la galleria del nostro smartphone, sbucherà certamente qualche primo piano senza trucco per “vedere l’effetto che fa, per scacciare alcune fragilità”.

Miriam Leone, i cambi di look

Negli ultimi anni Miriam Leone ha stupito con decisi cambi di look, dovuti a ragioni di scena: ad esempio per vestire i panni della bellissima e sensuale Eva Kant, coprotagonista di Diabolik nella serie a fumetti, ha dovuto cambiare il suo colore di capelli dal caldo ramato a un biondo chiarissimo.

In entrambi i casi è bellissima e a proprio agio. Ma, in versione blondie e vestendo i panni della ladra nel film uscito nelle sale a dicembre 2021, era l’apoteosi della classe e del fascino. Ora, da qualche tempo, è tornata alle origini, con un rosso seducente e incantevole.

Intanto a livello professionale la carriera procede a gonfie vele: negli ultimi mesi la si è vista in Diabolik, nella pellicola Corro da te con Pierfrancesco Favino e in quella su Netflix Marilyn ha gli occhi neri con Stefano Accorsi.

Miriam Leone, 37 anni compiuti da poco, sta vivendo un bellissimo momento sia per la sua carriera sia per la vita privata. E l’amore la rende raggiante: da settembre 2021 è convolata a nozze con l’imprenditore e musicista Pino Carullo.