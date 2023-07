Miriam Leone, lingerie in vista su Instagram: il look romantico per la vacanza a Londra

Fonte: IPA Miriam Leone, 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno cambiata)

È più bella che mai e bastano poche immagini per lasciare senza parole i fan: Miriam Leone è apparsa su Instagram con lingerie in bella vista, incantando tutti. Nel video condiviso sui social l’attrice non potrebbe essere più radiosa: in vacanza a Londra ha sfoggiato un look dal sapore romantico, portando il suo bel sorriso in giro per la città.

Miriam Leone, lingerie in vista e look romantico per i giorni a Londra

Quando si parla di lei è impossibile non lasciarsi travolgere dalla sua bellezza delicata e al tempo stesso dirompente: Miriam Leone ha lasciato ancora una volta i fan senza fiato dopo aver pubblicato il suo ultimo video su Instagram.

Nelle immagini condivise sul suo profilo social la bella attrice ha mostrato ai follower i meravigliosi spazi del Baglioni Hotel, struttura d’eccellenza Made in Italy nel cuore di Londra che l’ha ospitata per qualche giorno nella città. E così Miriam si è lasciata coccolare, svegliandosi di buon mattino – e mostrandosi in lingerie (e non è la prima volta) con una delicata sottoveste in pizzo – e concedendosi un’ottima colazione nelle sale dell’hotel.

È bastato un filmato di pochi secondi per far impazzire letteralmente i fan, che l’hanno inondata di commenti e like: tantissimi i complimenti per la sua innegabile bellezza, anche quando si è mostrata con un filo di trucco e un look romantico, con un abito lungo a fiori che volteggiava insieme a lei.

“Sempre solare e luminosa Miriam, bellissima!”, le scrive un utente, “Londra deve solo ringraziare, ha visto il vero sole“, scrive un altro. Insomma, la splendida attrice riesce a incantare sempre tutti, che sia in camicia da notte o senza make up: anzi noi la apprezziamo persino di più, in tutta la sua semplicità.

Miriam Leone, una bellezza al naturale

Abbiamo imparato ad apprezzarla sui red carpet e agli eventi più esclusivi in giro per il mondo, ma la verità è che Miriam Leone ha saputo conquistarci per la sua genuinità. In tante occasioni, soprattutto su Instagram, l’attrice si è mostrata senza filtri.

Lo ha fatto qualche giorno fa, quando in vacanza nella sua Sicilia si è lasciata immortalare senza un filo di make up, tra i fiori di un bellissimo giardino, spiegando che proprio quando torna nella sua terra sente l’esigenza della “semplicità di una vita più lenta, senza trucchi”.

Ed è ormai da tempo che l’attrice ha abbracciato la sua immagine “al naturale”, condividendo dei selfie totalmente struccata, senza acconciature di sorta, dopo un faticoso allenamento. Certo, per chi ha Madre Natura dalla sua parte è più facile, ma mai come oggi c’è l’esigenza di liberarsi da filtri inutili e immagini patinate.

Così anche lei, che di maschere e orpelli non ne avrebbe affatto bisogno, ha lanciato un bel messaggio a tutte le donne: “Passione, sacrificio e sudore. E del perché mostrarsi (anche!) senza trucchi e senza pieghe e senza artifici… Mi aiuta a ritrovare me stessa, ad abbassare le aspettative che ho su di me nell’abitudine che ho (per lavoro) a vedermi molto spesso ‘sistemata’, pettinata, ben illuminata… Mostrarmi così mi dà forza e libertà“.