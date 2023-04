Miriam Leone in lingerie di pizzo: “Chi dice che le calze color carne non sono sexy?”

Fonte: IPA Miriam Leone

Miriam Leone fa letteralmente girare la testa a tutti condividendo sul suo profilo Instagram una foto molto particolare dal set del suo nuovo film dove indossa solo bustier e reggicalze di pizzo. Da mozzare il fiato.

Miriam Leone, bustier e reggicalze

Miriam Leone sta lavorando a un nuovo film e ha deciso di mostrare in anteprima sulla sua pagina Instagram la trasformazione cui si è dovuta sottoporre per calarsi nel suo nuovo personaggio. Nella foto l’attrice si mostra riflessa nello specchio di un bagno dal gusto quasi liberty, le atmosfere sono quelle degli anni Cinquanta, come lei stessa commenta: “Oops… direttamente dal 1956…“. È proprio il caso di dire “Oops”, perché l’immagine che si vede riflessa nello specchio mozza il fiato.

Miriam Leone ha cambiato look. I capelli sono castani, taglio a caschetto con frangia e punte all’insù, il viso quasi al naturale ma quello che mette i brividi è l’abbigliamento. Infatti indossa solo un corpetto strutturato in pizzo, reggicalze contenitivo, collant color carne e un golfino bianco opportunamente lasciato aperto. Miriam è la quint’essenza della seduzione. I suoi follower sono esterrefatti da tanta bellezza. Miglia i complimenti per questa nuova immagine della Leone.

Miriam Leone, la trasformazione che piace anche a suo marito

Miriam è talmente bella che riesce a far essere sexy anche le calze color carne, come qualcuno commenta sul suo profilo Instagram: “E poi c’è chi afferma che le calze color carne non sono sexy. Top“. Altri rischiano l’infarto: “Sei matta vuoi far morire d’infarto qualcuno🔥🔥 magica”. E ancora: “La tua bellezza non conosce epoca🌟”; “Illegale gioia 😍😍😍😍😍”; “Immensa”, “Bellissima”. Insomma non ci sono parole per descrivere quanto sia affascinante la Leone che è talmente attraente da poter indossare qualsiasi cosa senza perdere un briciolo della sua bellezza.

Tra un complimento e l’altro spunta anche un cuoricino molto particolare, quello di suo marito Paolo Carullo. I due si sono sposati il 18 settembre 2021 a Scicli ma non amano molto raccontare della loro vita privata. Bellissimi, li abbiamo visti spesso sfilare insieme sul red carpet e anche concedere qualche bacio ai fotografi. Ma nulla di più. Miriam Leone non racconta mai niente della sua vita matrimoniale su Instagram, preferendo regale ai follower qualche sorpresa “professionale”. Ma quel cuoricino di Paolo dice già tutto e abbastanza sul loro amore.

A quel cuore speciale fa seguito un’unica risposta, che non è di Miriam Leone, ma di uno dei suoi fan che laconico replica a Paolo Carullo: “Beato te”. D’altro canto, l’ex Miss Italia riesce a catalizzare l’attenzione per la sua capacità di essere una donna vera che se vuole andare a cena fuori col marito e con gli amici, alza il telefono per prenotare un tavolo, come è successo a Sermoneta qualche giorno fa. E quando si è presentata al ristorante nessuno poteva credere che era davvero lei.