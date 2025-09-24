La Milano Fashion Week 2025 è già entrata nel suo vivo, e le celebrities stanno dando il loro fondamentale contributo glamour alla causa: tra romanticismo e femminilità, questa volta sono state Miriam Leone e Rocio Morales a colpire nel segno

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Rocio Morales e Miriam Leone alla Milano Fashion Week 2025

Praticamente non si parla d’altro: la Milano Fashion Week 2025 ha finalmente avuto inizio, con l’attenzione generale convogliata su quella che sarà la moda del futuro. A catturare gli sguardi, però, non sono soltanto i nuovi look sorti in pedana ma anche quelli più in basso, in front row.

È forse in queste occasioni che le celebrities danno il meglio di sé, si sa, sfoderando pezzi unici — e spesso d’archivio — per rendere onore alle grandi maison di cui sono ospiti. A brillare un po’ più di altre tra i vari eventi, chi per un motivo chi per un altro, sono state Miriam Leone e Rocio Morales: cosa le ha accomunate? Sicuramente lo stile impeccabile, misto all’animo romantico.

Miriam Leone, l’abito rosa confetto alla Milano Fashion Week tra essenzialità e romanticismo

In prima fila alla sfilata di Jil Sander dedicata alla moda della primavera/estate 2026, Miriam Leone, di rosa confetto vestita, ha saputo confermare il proprio status di icona di stile con un abito midi che pareva voler essere un omaggio al minimalismo — rimodernato — anni Novanta.

Un look che rispecchiava perfettamente l’estetica sofisticata che da sempre caratterizza la maison, tra equilibrio, rigore e femminilità, e comunicava con forza una sorta di romanticismo contemporaneo: selezionato sotto l’attenta guida del direttore creativo Simone Bellotti in persona e curato nei minimi dettagli dalla stylist Gaia Fraschini, il capo appartiene alla nuova collezione ma è già desideratissimo da ogni fashion addicted i cui occhi vi siano caduti addosso.

Maniche corte, linea a tubo su lunghezza midi, particolareggiata da doppio orlo in tessuto destrutturato, il vestito rosa cadeva morbido e con grazia sulla silhouette asciutta dell’attrice siciliana.

IPA

A completare il tutto ci ha pensato poi una borsa color blu elettrico, dando vita ad un contrasto netto ma molto interessante, un paio di slingback dotate di scenografico kitten heel a blocco e alcuni gioielli Tubogas firmati Bvlgari e Omega. Voto? Otto.

Rocio Morales alla Milano Fashion Week incanta (da sola) in bianco: il look della rinascita

Diverso il romanticismo trasudato dalla mise di Rocio Morales, più classico, bon ton. Tra le prestigiose case di moda che hanno presentato una nuova collezione durante la prima giornata della Milano Fashion Week 2025 c’è stata Alberta Ferretti, che ha presentato in pedana il prototipo di una donna elegante e sensuale, ma al contempo riservata e sobria: a sedere in front-row era ovviamente proprio l’attrice spagnola, che condividerebbe un legame speciale con il brand.

IPA

Quasi come a voler manifestare questo nuovo capitolo della sua vita, quello dal sapore di rinascita, conseguente alla turbolenta rottura con Raoul Bova, la trentasettenne ha scelto di fare la sua eterea apparizione in un abito bianco leggero e semitrasparente: si trattava chiaramente di un modello firmato dalla stessa Alberta Ferretti, dalla sofisticata gonna asimmetrica abbinata a scollatura, anch’essa asimmetrica, contrassegnata da voluminose ruches. Chiudevano il look una maxi clutch in morbida pelle bianca e dei sandali con cinturino color argento. Voto? Nove (anche per la forza d’animo che lei sta dimostrando di avere).

Diverse ma entrambe splendide, per noi le due attrici hanno vinto entrambe: e tu, chi preferisci?