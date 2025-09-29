Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Achille Lauro e Celeste Dalla Porta

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono la coppia del momento alla Milano Fashion Week 2025. Il cantante e l’attrice infatti hanno partecipato insieme alla sfilata di Dolce&Gabbana, alimentando le voci riguardo una relazione fra i due.

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alla Milano Fashion Week 2025

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta si sono presentati alla sfilata di Dolce&Gabbana insieme. Il cantante e l’attrice sono scesi dallo stesso van, sorridenti e complici, posando poi per le foto di rito, sempre in coppia. Per l’occasione Celeste ha sfoggiato una camicia caratterizzata da trasparenze e pizzi, con lingerie a vista, abbinata con pantaloni cargo e borsa animalier. Lauro invece ha puntato su una t-shirt bianca e pantaloni sartoriali classici, completando il look con un long coat dallo scollo furry.

Una scelta che ha alimentato le voci, già esistenti, su una love story fra i due. Celeste Dalla Porta, musa di Sorrentino in Parthenope, è stata la protagonista del videoclip di Incoscienti Giovani, celebre canzone di Lauro. Sul set del video non era sfuggita la grande sintonia fra gli artisti, tanto che si era parlato di una storia d’amore. Sia Celeste che Achille non hanno mai commentato le indiscrezioni che ora, con l’apparizione alla Milano Fashion Week 2025, sono tornate ad essere più forti che mai.

La vita privata di Achille Lauro e Celeste Dalla Porta

Solo qualche mese fa Achille Lauro si era dichiarato single. Intervistato dalle Iene durante la settimana di Sanremo, Lauro aveva parlato della sua canzone Incoscienti Giovani, legata ad un amore adolescenziale, ma aveva parlato anche di futuro e di sentimenti.

“Non sono uno che dice non mi voglio sposare, non voglio fare famiglia – aveva confidato -, anzi, mi piacerebbe tantissimo, mi piacerebbe avere 15 figli, quando sarà il momento vorrei scegliere la persona giusta, costruire qualcosa di sano che duri”. Da sempre riservato riguardo la sua vita privata, Achille Lauro in passato era apparso spesso accanto a Giulia Toscano, avvocatessa e imprenditrice, sorella della cantante Sarah Toscano. Una storia d’amore mai confermata e che, secondo quanto dichiarato dall’artista, sarebbe terminata. “Amare è volere il bene dell’altro – aveva detto Achille nella stessa intervista -, amarsi è proprio quello, anche sapersi dire addio”

Super riservata anche Celeste Dalla Porta che ha sempre mantenuto il più stretto riserbo riguardo la sua vita privata di cui non si hanno notizie. La modella e attrice non ha mai parlato di sentimenti nelle interviste rilasciate, anche se qualche tempo fa aveva rivelato di essere single.

Di certo a vederli insieme Achille e Celeste potrebbero formare una coppia perfetta. Entrambi riservati, di talento e bellissimi. Lei, classe 1997 è un astro nascente del cinema. Attrice di talento e modella con una bellezza che non passa inosservata. Lui, classe 1990, si è affermato nel mondo della musica con canzoni che hanno fatto storia, sorprendendo non solo per la sua capacità di provocare, ma anche per la sua profonda sensibilità.