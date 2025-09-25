In front row da Prada a sorprendere tutti è stata Elodie, con un nuovo look: dimenticati (davvero?) i panni della femme fatale, la cantante romana ha sfoggiato un outfit rigoroso e dall'intenso retrogusto mannish

Getty Images Elodie alla Milano Fashion Week 2025

Tra moda, colpi di scena e di stile la Milano Fashion Week 2025 sta entrando sempre più nel vivo e continua a raccontarci nel presente l’estetica delle tendenze del futuro, il tutto in una scintillante cornice di star e volti noti tutti giunti in città solo per questo. Dopo Gucci, Diesel, Jil Sander, Alberta Ferretti e Missoni, è stata la volta di Prada. Sopra e sotto la passerella.

Elodie, l’inaspettato look sartoriale dal sapore mannish in front row da Prada

La terza giornata della Milano Fashion Week di settembre 2025 ha visto il trionfo (anche) di Prada. In pedana le modelle avanzavano in equilibrio su di una scenografica resina arancione riflettente, e il tutto sulle note ipnotiche di Moments in Love: a sfilare erano camicie color kaki, accenti di rosa in ogni sua sfumatura, finiture lucide e tocchi neon alternati a capi utility in grigio.

Un’armonia, totale e inaspettata, tra rigore e sorpresa. E in front row? Lo stesso: a prendersi la scena, e non possiamo dire che non ce lo aspettassimo, è stata Elodie, ma c’è stato qualcosa di diverso questa volta. Abbandonata — di certo soltanto provvisoriamente — la solita allure glamour e audace, la cantante di Ex ha scelto un look del tutto inaspettato, tra il formale e l’austero, ma con un non so che di fortemente contemporaneo.

Chiaramente total Prada, l’outfit in questione si componeva di un pantalone a sigaretta color grigio antracite, sobrio ma non per questo noioso, un maxi cappotto nero lasciato aperto in completa disinvoltura ed una maglia a coste giallo senape, seconda pelle, con charms gioiello, come unico tocco di colore. E qui arriva il bello: niente tacchi, ma solo la sicurezza di un paio di mocassini in pelle nera.

Una scelta apparentemente comoda ma studiata nel dettaglio da lei e la sua fidata stylist Giulia Cova, che ha conferito al risultato un tono sbarazzino e super moderno. L’unico e solo accento iperfemminile? La borsa color caramello accessoriata di catena argento, accostata ad occhialetti da diva con particolarissima montatura piercing.

Le scarpe must-have dell’autunno 2025 sono i mocassini, parola di Elodie

Dopotutto il cosiddetto loafer, si sa, è una delle scarpe più democratiche del guardaroba: se è vero che nasce maschile, ha saputo conquistare con il tempo le passerelle (ed i cuori) femminili e attraversare epoche e stili senza mai perdere la sua identità unica ed inimitabile.

Tra le scarpe di tendenza questo autunno, come da tradizione, eccolo perciò tornare al centro della scena come grande alleato di stile dall’alto della sua immensa versatilità. Se sotto a dei pantaloni sartoriali come quelli della cantante romana vede amplificata la sua caratteristica attitudine mannish, abbinato ad un paio di jeans si trasforma nell’emblema del casual chic, mentre vicino ad una gonna a pieghe fa subito preppy style.

L’unico segreto è imparare a giocare con i contrasti e le texture: lana e cashmere ne addolciscono il rigore, tweed e pelle ne valorizzano il carattere. Parola di Elodie.