Giulia Salemi, abito nero da sogno, Ferragni sorprende in giallo canarino: i look ai Sustainable Awards a Milano
In questi giorni Milano è tornata ad essere il cuore pulsante della moda internazionale grazie alla Fashion Week che ha illuminato ogni angolo della città. E ieri sera la capitale lombarda ha acceso i riflettori della moda anche dal punto di vista della sostenibilità grazie all’annuale evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, ovvero i Sustainable Fashion Awards 2025, tenutisi al Teatro alla Scala. Una serata ricca di premi prestigiosi e di tributi importanti, come quello all’indimenticabile re della moda italiana, Giorgio Armani, scomparso recentemente. A ricordarlo, tra gli altri, Anna Wintour che ha reso tributo allo stilista e consegnato il Legacy Award a Leo Dell'Orco, Silvana Armani e Andrea Camerana. Ovviamente non poteva mancare uno scintillante green carpet che ha visto molti volti noti del mondo dello spettacolo, come Giulia Salemi che è apparsa splendida con un abito nero della collezione Donna, Vita, Libertà realizzato dalla designer iraniana Sara Behbud, finalista per il SFA Diversity and Inclusion Award promosso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Bellissima e assolutamente a tema con la serata.