Elisabetta Gregoraci si è rivelata la vera regina dello streetwear alla Egg Hunt di Diesel: il look con salopette consumata che ha lasciato tutti a bocca aperta

È stata Diesel ad aprire le danze alla Milano Fashion Week di settembre 2025, edizione che verrà ricordata per una moltitudine di debutti ma anche di grandi ritorni: come farlo in grande stile? Trasformando la presentazione della collezione dedicata alla prossima Primavera/Estate 2026 in un gioco a cielo aperto, ovviamente.

È stata proprio questa la sorprendente strategia della casa di moda italiana, che ha nascosto ben cinquantacinque look in delle maxi uova di plexiglas, sfilati prima in sede e poi disseminati per le strade della città in una teatrale, enorme Egg Hunt in piena regola, accessibile gratuitamente durante un epico evento serale.

“Questa è la democrazia di Diesel, una collezione scoperta dal pubblico contemporaneamente a tutti gli altri. La moda è un gioco e noi ci stiamo giocando: tutti possono avere un front row” ha spiegato al proposito Glenn Martens, direttore creativo del marchio. A darsi alla pazza gioia, godendosi la caccia vestita di tutto punto, è stata insieme alle altre celebrities ed influencer Elisabetta Gregoraci. E, proprio come ha fatto lo spettacolo, anche lei ha saputo stupire ogni presente.

Elisabetta Gregoraci, il look inaspettato street style inspired da Diesel: i dettagli

La sfilata di Diesel alla Milano Fashion Week 2025 non è stata una sfilata da intendere nel senso più canonico del termine: come anticipato, i cinquantacinque look racchiusi nelle cinquantacinque uova giganti sono stati sparsi qua e là per Milano, spingendo chiunque li cercasse a domandarsi cosa fosse reale e cosa no.

Attraverso la plastica trasparente dei contenitori si intravedevano chiaramente porzioni jacquard di denim satinato dall’aspetto distressed, altre coloratissime, capi in jersey, taffetà, chiffon e pelle ma tutti accomunati dall’aria vissuta, consumata dal tempo: accanto al jeans, da sempre emblema e oggetto di grande sperimentazione per il brand, c’erano poi abiti a grembiule, biker e smanicati, capispalla utility e tute in maglia, il tutto nel segno del layering, dei tessuti combinati e della stravaganza assoluta.

Abbandonati per una sera i panni ultra chic della diva, Elisabetta Gregoraci ha tenuto alto l’onore della maison d’haute couture italiana indossando una creazione altrettanto incredibile, come da tacito dress code ad effetto used.

Getty Images

A dominare la scena è stato l’abito salopette della conduttrice calabrese, lungo sino alle caviglie, scelto in un lavaggio sfumato grigio antracite. Era lo stesso il colore della maglia con trama a costine, dalle lunghe maniche a corolla appena accennate e con logo a vista sul centro del petto.

Completavano infine il look un paio di vertiginosi sandali con cinturino, dal design minimal ed elegante, e una borsetta squadrata in lucida pelle nera. Che dire, Elisabetta docet.

Elisabetta Gregoraci è di nuovo innamorata? Cosa sappiamo

Entusiasta di partecipare alla Egg Hunt versione luxury, Elisabetta Gregoraci è apparsa radiosa come non mai: che il merito possa essere di un nuovo, grande amore?

A Napoli per uno shooting, la showgirl nei giorni scorsi ha condiviso su Instagram alcuni frammenti della gradita parentesi partenopea: a catturare l’attenzione dei 2 milioni di followers, tra uno scatto e l’altro, è stato però uno in particolare che la ritraeva con un gigantesco bouquet di rose rosse in braccio. Un regalo da vero gentleman, il secondo, a dire il vero, nel giro di poche settimane.

L’allarme-flirt è ovviamente scattato, eppure la diretta interessata continua imperterrita a dichiararsi single: “Se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga”, ha voluto precisare in compenso.