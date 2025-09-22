Milano Fashion Week 2025, le influencer da tenere d’occhio: da Giulia Salemi a Chiara Biasi

La Milano Fashion Week 2025 sta arrivando: quali influencer seguire per non perdersi nemmeno un momento dello spettacolo? Le favorite sarebbero tre in particolare, da annoverare tra le più amate di tutta Italia

E, finalmente, dopo Dubai, New York e Londra, anche Milano è pronta a farsi palcoscenico dell’alta moda: è tempo dell’attesissima Milano Fashion Week 2025, appuntamento fisso annuale grandemente sospirato da coloro che di fashion se ne nutrono, punto di convergenza di stilisti, talenti emergenti, star e influencer tutti riuniti nei medesimi posti per scoprire quali saranno le tendenze del futuro. Come si può facilmente immaginare, però, l’edizione a venire non sarà come tutte le altre: quella che avrà luogo nella capitale lombarda dal 23 al 29 settembre verrà segnata da un filo rosso invisibile a legare passato e futuro, memoria e innovazione, tra l’omaggio a Giorgio Armani, scomparso pochi giorni fa, e le ghiotte novità che ci aspettano.

Come essere presenti, non perdersene un solo istante, rimanendo comodamente a casa propria? Avendo cura di seguire sui social le persone giuste. Vediamo insieme chi.

Milano Fashion Week 2025, tutte le influencer da seguire per godersi lo spettacolo: da Giulia Salemi a Chiara Biasi

Settembre è arrivato e con lui anche la Milano Fashion Week 2025: sfilate, eventi esclusivi, presentazioni futuristiche e party super glamour trasformeranno temporaneamente la città nella capitale mondiale della moda, catturando l’attenzione di stampa, celebrities ma anche — e forse soprattutto — creator ed influencer.

Checché se ne dica il loro è un ruolo fondamentale per la riuscita dell’evento, in quanto è proprio grazie alla collaborazione di figure di questo tipo che è possibile amplificare al massimo il racconto dei brand. Ed è esattamente per questa stessa ragione che i volti noti che vedremo in front row agghindati a festa sono stati selezionati da questi ultimi con estrema cura.

Ebbene, in virtù dell’enorme impatto mediatico generato da certi profili, che non si limitano a pubblicizzare un prodotto o ad indossare un capo ma ne sanno fornire piuttosto un vero e proprio racconto, riuscendo così a coinvolgere fortemente i propri followers, sono alcuni nomi in particolare a spiccare.

Giulia Salemi

Classe 1993, italo-persiana, ex modella, ex gieffina, mamma (da pochissimo) del piccolo Kian e compagna di Pierpaolo Pretelli: abbiamo seguito con passione la love story tra Giulia Salemi ed il padre di suo figlio quando ancora stava nascendo, nella casa più spiata d’Italia, ed ora continuiamo a seguire lei che oggi, oltre a condurre The Cage con Amadeus, con i suoi 2.9 milioni di follower e una media giornaliera di 2 milioni di visualizzazioni, sa unire magistralmente glamour e storytelling coinvolgendo un pubblico vastissimo.

Beatrice Valli

Beatrice Valli è una delle poche fortunate che, uscita dallo studio di Uomini e Donne mano nella mano con il proprio amore, Marco Fantini, ha saputo concretizzare anche nella vita reale la sua relazione costruendo persino una —  numerosa e bellissima — famiglia. La loro storia è ancora adesso tra quelle che il pubblico italiano ricorda con maggiore affetto: dopo aver vissuto un matrimonio degno delle migliori fiabe, l’influencer bolognese con 3.31 milioni di follower è, secondo i dati emersi, una scelta potente per la brand awareness, riuscendo a raggiungere 1 milione di visualizzazioni circa a contenuto.

Chiara Biasi

Nata a Pordenone nel 1990, Chiara Biasi è una delle lifestyle blogger e influencer italiane più seguite in assoluto insieme all’amica Chiara Ferragni: proprio come nel caso della seconda, la popolarità per lei è arrivata nel lontano 2014 quando il suo blog, creato del tutto per gioco, iniziò pian piano a tramutarsi in un vero e proprio lavoro. Le collaborazioni con i grandi marchi di moda si sprecano, e il suo brand di costumi, Matinée, è amatissimo. Con dalla sua parte 4.34 milioni di follower è ovviamente perfetta per rafforzare il posizionamento di maison che puntano su eleganza e riconoscibilità.

 

